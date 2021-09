Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti della diciannovesima tappa: la partenza in salita favorisce chi vuole andare in fuga

E’ in programma, oggi, la terzultima frazione della Vuelta a España 2021, la Tapia-Monforte de Lemos. Si tratta di una tappa dal tracciato molto particolare dato che il finale è semplice, ma la prima parte prevede le scalate di ben tre GPM. Le salite in questione, peraltro, non sono certamente dure, ma sono molto lunghe e, dunque, i velocisti puri si vedranno costretti a perdere contatto per, poi, rientrare successivamente in gruppo.

Sulla carta, dunque, si tratta di una tappa adatta soprattutto a quei corridori veloci che si difendono in salita, come Matteo Trentin, Magnus Cort Nielsen e Michael Matthews. Essi, però, dovranno decidere se andare in fuga o se rimanere in gruppo e far lavorare la squadra. La prima strategia, ad ogni modo, sembra quella più conveniente, dato che ai sodalizi degli sprinter puri, dopo i tre GPM, servirà molto tempo per riuscire a riorganizzarsi.

In fuga, inoltre, potremmo trovare diversi corridori capaci, nel caso, di anticipare la volata con un’azione solitaria. Atleti forti sul passo come Quinn Simmons e Kevin Geniets, ad esempio, potrebbero provarci nella tappa odierna, piuttosto che in quella di domani, la quale è decisamente più dura. Ovviamente non va esclusa del tutto l’ipotesi volata di gruppo, ma le chance di vedere un arrivo a ranghi compatti sono piuttosto basse.

I FAVORITI DELLA DICIANNOVESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Matteo Trentin

**** Michael Matthews, Magnus Cort Nielsen

*** Fabio Jakobsen, Alberto Dainese, Arnaud Demare

** Clément Venturini, Jordi Meeus, Jon Aberasturi, Piet Allegaert, Florian Sénéchal

* Stan Dewulf, Alexander Krieger, Edward Planckaert, Jan Tratnik, Martin Laas, Fernando Barcelo, Andrea Bagioli, Zdenek Stybar, Tom Pidcock, Kevin Geniets, Andreas Kron, Maxim Van Gils, Florian Vermeersch, Robert Stannard, Luka Mezgec, Dimitri Claeys, Quinn Simmons, Ryan Gibbons, Jetse Bol

