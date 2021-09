L’Italia si sta preparando per affrontare la Serbia nella semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo sabato 18 settembre alle ore 21.00 per incrociare gli attuale Campioni d’Europa, l’appuntamento è a Katowice (Polonia) e viene messo in palio un posto per la finale da giocare il giorno successivo contro la vincente di Polonia-Slovenia. Ci sono state diverse incomprensioni riguardo all’orario della partita, ma riavvolgiamo il nastro e vediamo nel dettaglio perché l’orario di Italia-Serbia è cambiato in corso d’opera.

Ieri pomeriggio gli azzurri hanno travolto la Germania con un roboante 3-0 e hanno staccato il biglietto per il penultimo atto della rassegna continentale. La Rai annuncia, in diretta tv su Rai 2, che il match contro la Serbia si sarebbe giocato sabato 18 settembre alle ore 17.30 e che sarebbe stato trasmesso sempre in diretta tv sulla seconda rete del network pubblico. Di conseguenza, la seconda semifinale che vedrà coinvolta la Polonia sarebbe dovuta andare in scena alle ore 20.30. I padroni di casa avevano beneficiato del loro status di ospitanti e avevano inizialmente selezionato il match serale.

Successivamente, però, i Campioni del Mondo ci hanno ripensato e hanno preferito scendere in campo di pomeriggio, in modo di avere più ore di riposo nelle gambe in vista della finale. Polonia-Slovenia viene dunque programmata per le ore 17.30, mentre Italia-Serbia slitta alle ore 20.30 (si sono dunque invertiti gli incontri). A quel punto la Rai ha chiesto agli organizzatori di spostare di ulteriori trenta minuti la semifinale della nostra Nazionale, che è così stata programmata definitivamente per le ore 21.00: garantito il telegiornale delle ore 20.30 su Rai 2 e a seguire, in diretta tv e in prima serata di sabato, l’imperdibile Italia-Serbia.

