Paola Egonu sarà una delle co-conduttrici de Le Iene, il celeberrimo programma che andrà in onda su Italia 1 a partire da martedì 5 ottobre. Mediaset ha infatti annunciato importanti novità per una delle sue trasmissioni di punta, che quest’anno taglierà il traguardo delle 25 stagioni. Ad affiancare il conduttore Nicola Savino e la Gialappa’s Band si alterneranno infatti dieci donne che, come si evidenzia nel comunicato del Biscione, “sanno il fatto proprio e raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo“.

L’opposto della Nazionale Italiana di volley, MVP degli ultimi trionfali Europei e ritenuta una delle giocatrici più forti al mondo, si appresta dunque a vivere anche questa nuova esperienza televisiva, a dimostrazione dell’ecletticità di un personaggio in grado di farsi apprezzare non soltanto su un campo di pallavolo. La 22enne, che nell’ultima stagione ha vinto tutto con Conegliano (Scudetto, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana) oltre ad essere salita sul trono continentale con la maglia azzurra, ricoprirà questo nuovo ruolo al pari di volti noti come la nuotatrice Federica Pellegrini; le cantanti Elodie, Madame, Ornella Vanoni; le showgirl Elisabetta Canalis ed Elena Santarelli; l’attrice Rocio Munoz Morales; la giornalista Francesca Fagnani; la comica Michela Giraud.

Chiaramente questo impegno si incastrerà con le tante partite che Paola Egonu sarà chiamata a disputare a partire dal prossimo 2 ottobre, quando Conegliano incrocerà Novara per la Supercoppa. Poi dal weekend successivo spazio alla Serie A1 e successivamente ci sarà anche la Champions League in infrasettimanale.

Foto: CEV