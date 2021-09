Volley, Italia-Serbia: probabili sestetti e formazioni. Gli azzurri sfidano i Campioni nella semifinale degli Europei

L’Italia si sta preparando per affrontare la Serbia nella semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo questa sera (ore 21.00) a Katowice (Polonia) per fronteggiare i Campioni d’Europa e provare a continuare la propria cavalcata in questa rassegna continentale. Dopo aver infilato sette vittorie consecutive, gli azzurri non vogliono smettere di sognare e hanno tutte le carte in regola per tenere testa ai detentori del trofeo, sperando di batterli come sono riuscite a fare le ragazze due settimane fa nella finale di Belgrado.

Il CT Fefé De Giorgi ha plasmato questo nuovo gruppo e lo ha subito portato ai vertici internazionale. L’Italia è tornata tra le quattro grandi del Vecchio Continente a sei anni di distanza dall’ultima volta e ora vuole continuare a sorprendere, inseguendo la qualificazione all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente di Polonia-Slovenia (ore 17.30). Gli azzurri dovranno giocare la loro migliore pallavolo, restare spensierati e gettare il cuore oltre l’ostacolo, senza avere limiti o remore contro un avversario fortissimo ma che ha palesato alcune crepe durante questa competizione.

Il tecnico pugliese confermerà la formazione base vista nel corso delle ultime due settimane, optando per il sestetto più convincente e solido. L’Italia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, all’opposto Giulio Pinali, ai centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, al libero Fabio Balaso.

Coach Boban Kovac è invece chiamato alla scelta più attesa e riguarda il ballottaggio tra gli opposti: Aleksandar Atanasijevic o Drazen Luburic? Al momento quest’ultimo, già titolare nel quarto di finale contro l’Olanda, sembra il favorito dell’ultimo minuto, ma l’ex bomber di Perugia è pronto a subentrare. Confermatissima la coppia di schiacciatori formata da Uros Kovacevic e Marko Ivovic, la regia è nelle mani del solido Nikola Jovovic, i centrali sono i granatieri di Trento ovvero Srecko Lisinac e Marko Podrascanin. A completare il sestetto titolare della Serbia sarà il libero Neven Majstorovic. Di seguito sestetti e probabili formazioni di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-SERBIA EUROPEI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia, Galassi-Anzani, Balaso

SERBIA: Jovovic-Luburic(Atanasijevic), Kovacevic-Ivovic, Lisinac-Podrascanin, Majstorovic

Foto: CEV