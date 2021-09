L’Italia ha infilato sette vittorie consecutive agli Europei 2021 di volley maschile e si è spinta fino alle semifinali. Stasera (ore 21.00) la nostra Nazionale affronterà la Serbia a Katowice (Polonia): si tratta di un impegno davvero ostico per gli azzurri, chiamati a fronteggiare i Campioni d’Europa in carica, ma che non appare impossibile. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per provare a tenere testa alla corazzata di coach Boban Kovac e inseguire la qualificazione alla finale della rassegna continentale, da disputare domani sera contro la vincente di Polonia-Slovenia.

L’Italia ha vinto 20 dei 36 precedenti disputati (dunque figurano 16 sconfitte). L’ultimo incrocio tra queste Nazionali risale allo scorso 30 maggio, quando la Serbia si impose per 3-1 in Nations League (nella bolla di Rimini, c’era ancora Chicco Blengini in panchina e la formazione era in costruzione). L’ultimo precedente di grande rilievo è quello dell’agosto 2019, quando l’Italia si impose a Bari con un secco 3-0 nel match che metteva in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Nel recente passato vanno ricordati le nette affermazioni della Serbia nella Final Six dei Mondiali 2018 (3-0 a Torino, un risultato che di fatto escluse gli azzurri dalle semifinali della rassegna iridata) e nella Finale degli Europei 2011 (3-1 a Vienna, gli uomini di Mauro Berruto si dovettero accontentare della medaglia d’argento un anno prima del bronzo olimpico arpionato a Londra 2012).

Foto: CEV