Le azzurre sono in estasi dopo aver vinto gli Europei 2021 di volley femminile. L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-1 alla Stark Arena di Belgrado ed è salita sul trono continentale per la terza volta nella storia dopo i sigilli del 2007 e del 2009. La capitana Miriam Sylla e il CT Davide Mazzanti hanno palesato la loro gioia, ai microfoni federali hanno parlato anche altre azzurre protagoniste di questa fantastica apoteosi.

ELENA PIETRINI: “Vincere qui ci ha regalato una sensazione bellissima. Probabilmente in pochi se lo aspettavano, ma io credevo fortemente nella mia squadra perché siamo un bellissimo gruppo e possiamo ancora fare tanto. Vincere davanti a 20mila persone in casa loro dà una soddisfazione enorme. La cosa più bella che mi porto via da questo Europeo? Questo bellissimo gruppo che ci ha creduto fino in fondo”.

OFELIA MALINOV: “Non ci posso ancora credere. E’ una rivincita incredibile ci meritiamo questa vittoria, soprattutto perché è stata un’estate lunga. Ed è una vittoria di tuto il gruppo”.

CRISTINA CHIRICHELLA: “L’aspetto più bello di questo Europeo è sicuramente quello di aver ritrovato una squadra unita, dopo aver vissuto momenti di difficoltà. Non abbiamo mai mollato e si è visto partita dopo partita e questo ci servirà tantissimo per il futuro”.

MONICA DE GENNARO: “Forse non ci rendiamo ancora conto di quello che abbiamo fatto. Vincere un Europeo qui in casa della Serbia è stupendo. Sentire l’inno prima è stato davvero emozionante siamo davvero strafelici. Siamo riuscite a fare qualche cosa di grandioso che ha ammutolito il palazzetto e forse domani ci renderemo conto davvero della nostra impresa. Una vittoria diversa, che non ripaga quello che è stato, ma che ci rende molto felici per come siamo usciti dal mese scorso che non è stato semplice”.

Foto: CEV