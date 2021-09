Volley, Italia in Finale agli Europei per la quinta volta: i precedenti delle azzurre sono in parità

L’Italia si è qualificata alla Finale degli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 e hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo contro la Serbia, in programma sabato 4 settembre (ore 20.00) alla Stark Arena di Belgrado. La nostra Nazionale dovrà dunque sconfiggere le Campionesse del Mondo di fronte al proprio pubblico se vorrà mettere le mani sul trofeo. Si preannuncia un’autentica battaglia campale, servirà l’impresa alle ragazze del CT Davide Mazzanti contro quella che è un’autentica bestia nera: finale dei Mondiali 2018, semifinali degli Europei 2019, quarto di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono sempre state vinte dalle balcaniche.

L’Italia giocherà la finale degli Europei per la quinta volta nella storia. I precedenti sono in perfetto equilibrio: 2 vittorie e 2 sconfitte. Nel 2001 la Russia ci sconfisse a Varna (Bulgaria) al tie-break mentre nel 2005 fu la Polonia a imporsi per 3-1 a Zagabria (Croazia). Nel 2007 la prima vittoria, in Lussemburgo: Tai Aguero e compagne travolsero proprio la Serbia con un roboante 3-0. Due anni dopo il bis a Lodz (Polonia) con un rotondo 3-0 inflitto all’Olanda. Va annotato che la Serbia ha vinto tre titoli (2011, 2017, 2019) e che ha perso solo una finale (quella del 2007 contro l’Italia), insegue il terzo sigillo consecutivo riuscito in passato soltanto all’Unione Sovietica (tre vittorie dal 1949 al 1951, sette dal 1958 al 1979).

Foto: CEV