Volley, Italia-Germania: probabili sestetti e formazioni. Gli azzurri sfidano Grozer e compagni nei quarti degli Europei

L’Italia si appresta a scendere in campo a Ostrava (Repubblica Ceca) per affrontare la Germania nei quarti di finale degli Europei 2021 di volley maschile. Oggi pomeriggio (ore 16.00) gli azzurri cercheranno il colpaccio contro la formazione teutonica, avversario decisamente ostico e solido ma non insormontabile: la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per imporsi e per regalarsi la semifinale contro la Serbia.

I due CT sono grandi icone della pallavolo internazionale: Ferdinando De Giorgi e Andrea Giani. Entrambi dovrebbero confermare le formazioni viste sostanzialmente nel corso di questa rassegna continentale, puntando sui sestetti base per affrontare il match crocevia verso la zona medaglie. L’Italia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, all’opposto Giulio Pinali, ai centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, al libero Fabio Balaso.

La Germania punterà tantissimo sul micidiale opposto Georg Grozer, ma attenzione anche allo schiacciatore Moritz Karlitzek. Il secondo martello dovrebbe essere Denys Kaliberda, ma potrebbe subentrare anche Chris Fromm e c’è l’opzione Ruben Schott. Al centro Anton Brehme e Tobias Krick, il palleggiatore è Jan Zimmermann, Julian Zenger il libero. Di seguito le probabili formazioni e i sestetti di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-GERMANIA EUROPEI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia, Galassi-Anzani, Balaso

GERMANIA: Zimmermann-Grozer, Karlitzek-Kaliberda(Fromm), Brehme-Krick, Zenger

Foto: CEV