L’Italia ha sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-0 (25-18; 25-21; 25-19) ai Mondiali Under 18 di volley femminile e ha conquistato matematicamente il primo posto nel gruppo B. Le azzurre hanno infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo, dopo quella per 3-1 contro l’Egitto e il bel 3-0 inflitto alla blasonata Turchia.

Le ragazze di Marco Mencarelli torneranno in campo a Durango (Messico) per l’ultimo match della fase a gironi (venerdì 24 settembre, ore 18.00), ma l’esito della sfida contro il Perù sarà ininfluente per il sestetto tricolore: la nostra Nazionale si è già qualificata agli ottavi di finale dove incrocerà la quarta classificata della Pool A (una tra Messico, Polonia e Canada).

A distinguersi sono state le schiacciatrici Julia Ituma (15 punti, 4 aces) e Dominika Giuliani (14, 3 aces), ben imbeccate dalla regista Viola Passaro. L’opposto Giulia Viscioni ha messo a segno 7 punti, al centro Nausica Acciarri (8) e Nicole Modesti (4), Emma Barbero il libero.

Foto: FIVB