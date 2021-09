L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 18 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Turchia con un netto 3-0 (25-22; 25-23; 25-19), surclassando una delle grandi favorite della vigilia e ribadendo di poter puntare davvero ai piani alti di questa rassegna iridata in corso di svolgimento a Durango (Messico).

Le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno saputo gestire il vantaggio nel primo set, hanno inscenato una meravigliosa rimonta dal 14-20 nel secondo parziale e poi hanno giganteggiato nella terza frazione chiudendo agevolmente i conti. Le azzurre, che all’esordio avevano avuto la meglio sull’Egitto per 3-1, sono così balzate in testa al girone B con 2 vittorie (6 punti) e si preparano per la sfida con la Repubblica Dominicana, penultima sfida del girone prima della chiusura col Perù.

Buona prestazione della schiacciatrice Julia Ituma (19 punti, 3 muri), doppia cifra anche per l’opposto Giulia Viscioni (12 punti, 2 muri) affiancata di banda dalla capitana Dominika Giuliani (6). Bene la centrale Nausica Acciarri (9 punti, 4 muri) supportata da Islam Gannar (2) e Nicole Modesti (1). Viola Passaro in cabina di regia, Emma Barbero il libero. Alla Turchia non è bastata Ege Melisa Bukmen (15).

Foto: FIVB