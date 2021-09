Basket: Antimo Martino torna sulla panchina della Fortitudo Bologna

Dopo le dimissioni di Jasmin Repesa, accettate dalla Fortitudo Bologna questa mattina, nel giro di poche ore è arrivato anche il nome del nuovo allenatore dei biancoblu. Il termine “nuovo”, però, è molto relativo: si tratta infatti del ritorno di Antimo Martino, che si è liberato dall’accordo ancora in essere con Reggio Emilia, nonostante fosse stato sollevato dall’incarico nel finale dello scorso campionato.

Martino aveva già preso in mano la squadra nella stagione 2018-2019, nella quale la condusse alla promozione dalla Serie A2 con un roster molto ben gestito, nella sua presenza di giocatori che per la categoria avevano un altro passo. In Serie A, nella stagione successiva, ha riportato la Effe in semifinale di Coppa Italia, prima che la stagione venisse interrotta dal Covid-19.

Nella scorsa stagione era approdato a Reggio Emilia, ma i risultati non sono mai decollati, il che ha convinto la società a chiamare Attilio Caja, che era nel frattempo senza panchina fin dalla Supercoppa a causa della molto rumorosa rottura con Varese, che aveva richiamato Massimo Bulleri. Per Martino anche una lunga esperienza da vice alla Virtus Roma, dove ha incrociato tanto Repesa quanto un altro recente ex Fortitudo, Luca Dalmonte, in annate da finali scudetto e da Top 16 di Eurolega, secondo il vecchio format.

43 anni, di Isernia, Martino sarà già nel pomeriggio alla guida degli allenamenti della squadra, che riprenderanno proprio oggi dopo che ieri era stata concessa una giornata di riposo.

