Volley femminile, Italia a un passo dalla qualificazioni ai Mondiali 2022. Sfida alla Russia quasi decisiva

L’Italia è a un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2022 di volley femminile. Il regolamento della FIVB, infatti, prevede che alla rassegna iridata si qualificano le prime due classificate degli Europei. Va però ricordato che la Serbia è già ammessa in quanto detentrice del titolo, Polonia e Olanda hanno già staccato il biglietto in qualità di Paesi organizzatori. La nostra Nazionale si qualificherebbe se dovesse battere la Russia oggi pomeriggio (ore 17.00) nel quarto di finale della rassegna continentale e se in serata (ore 20.00) la Serbia dovesse regolare la Francia.

In semifinale degli Europei sono infatti già giunte Olanda e Turchia. In caso di semifinale anche per la Serbia, allora la rassegna continentale promuoverebbe Italia e Turchia ai Mondiali, visto che Serbia e Olanda vi sono già ammesse. Ad ogni modo le ragazze del CT Davide Mazzanti non devono temere: anche in caso di eliminazione alla Stark Arena di Belgrado, il biglietto per la rassegna iridata arriverà quasi sicuramente attraverso il ranking FIVB che promuove le migliori 11 squadre ancora non qualificate (e l’Italia al momento è ottava nella graduatoria internazionale).

Paola Egonu e compagne conquistarono la medaglia d’argento ai Mondiali 2018, perdendo al tie-break la palpitante finale giocata contro la Serbia in Giappone. Il prossimo anno ci si presenterà in Olanda e Polonia per tentare il colpaccio. Nella storia storia si è vinto “soltanto” il Mondiale 2002.

Foto: CEV