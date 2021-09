Volley femminile, Champions League 2021-2022: sorteggiati i gironi. Conegliano difende il titolo, Monza debutta

A Lubiana (Slovenia) è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley femminile. L’Italia si è presentata ai nastri di partenza con tre squadre: Conegliano, Novara, Monza. L’urna non è stata benevola, le nostre compagini potevano essere un po’ più fortunate anche se comunque hanno tutte le carte in regola per farsi strada nella massima competizione europea. Si qualificheranno ai quarti di finale le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate.

Conegliano è ancora la grande favorita della vigilia. Le Campionesse d’Europa incominceranno la difesa del titolo nell’abbordabilissima Pool E: le polacche del Chemik Police rappresentano l’avversario più temibile, non fanno paura le ungheresi del Fatum Nyiregyhaza mentre la quarta squadra uscirà dal turno preliminare (deve ancora concludersi il primo dei tre turni).

Novara è stata inserita nella Pool C: da tenere sempre in forte considerazione la Dinamo Mosca, non fanno paura le ceche del Dukla Liberec, da scoprire le turche del Thy Istanbul (sono all’esordio nel torneo). Monza farà il proprio debutto in Champions League: sfida di fuoco con le turche del VakifBank Istanbul (vice campionesse in carica), le francesi del Mulhouse e le finlandesi del Salo sono giocabili. Di seguito i gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile.

GIRONI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2021-2022

POOL A:

Lokomotiv Kaliningrad (Russia)

Developres Skyres Resovia (Polonia)

Dresdner Sc (Germania)

Vincitrice turno preliminare

POOL B:

VakifBank Istanbul (Turchia)

Asptt Mulhouse Vb (Francia)

Lp Salo (Finlandia)

Vero Volley Monza (Italia)

POOL C:

Igor Gorgonzola Novara (Italia)

Dinamo Mosca (Russia)

Vk Dukla Liberec (Repubblica Ceca)

Thy Istanbul (Turchia)

POOL D:

Fenerbahce Opet Istanbul (Turchia)

Beziers Volley (Francia)

Vc Maritza Plovdiv (Bulgaria)

Dinamo-Ak Bars Kazan (Russia)

POOL E:

A. Carraro Imoco Conegliano (Italia)

Grupa Azoty Chemik Police (Polonia)

Fatum Nyiregyhaza (Ungheria)

Vincitrice turno preliminare

Foto: CEV