Volley, Europei 2021: Polonia e Russia accedono ai quarti di finale

Giornata di apertura degli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley maschile. A dare il via alle danze della fase a eliminazione diretta sono stati due match in in programma a Gdansk (Polonia) nei quali si sono scese in campo due delle favorite per il successo finale: la Russia che affrontava l’Ucraina e la Polonia, campione del mondo e padrona di casa, che se la vedeva con la Finlandia.

Ebbene, pronostici rispettati coi successi dei russi e dei polacchi, ma specie per la formazione guidata da Tuomas Sammelvuo le difficoltà sono state maggiori di quello che si pensava. Russa impostasi, infatti, per 3-1 con i seguenti parziali: 22-25, 25-16, 25-22, 25-22. La battuta d’arresto nel primo parziale è spiegata dai tanti errori commessi dalla compagine guidata in attacco da Egor Kliuka che, alla fine della fiera, si è fatto carico del peso offensivo mettendo a terra 21 punti e consentendo alla sua squadra di staccare il biglietto per i quarti di finale.

L’avversaria sarà proprio la Polonia, che ha dominato contro la Finlandia: 25-16, 25-16, 25-14. I ragazzi di Vital Heynen non hanno regalato nulla, andando in doppia cifra con gli ace (10) e con 8 Kill Blocks. Top scorer del match Wilfredo León con 14 punti, seguito a ruota da Bartosz Kurek con 11. Sarà quindi una sfida molto interessante nei quarti.

Foto: CEV