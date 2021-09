L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e la Virtus Segafredo Bologna sono impegnate in questo weekend in due differenti tornei di preparazione verso un’annata che le vedrà impegnate dapprima in Supercoppa, poi in Serie A e, quindi, in Eurolega ed EuroCup rispettivamente (con parentesi Coppa Italia). Per gli uomini di Ettore Messina il viaggio è a Parigi, per quelli di Sergio Scariolo a Monaco di Baviera.

I lombardi, nel match disputato contro il Paris Basketball, vincono molto nettamente per 64-95. Troppo grande la differenza di valori tra le due formazioni, con quella ospite priva di Gigi Datome e quella di casa, promossa nella scorsa stagione dalla Pro B alla Pro A, senza Kyle O’Quinn. Ottima la prova di Troy Daniels, a quota 19 punti; va in doppia cifra anche Shavon Shields (15). Tutti i giocatori a roster sono scesi in campo. Domani alle 14:00 la sfida, questa di livello Eurolega, con l’ASVEL Villeurbanne. L’Olimpia, nella preparazione milanese, aveva già avuto un doppio confronto con l’Anadolu Efes: una vittoria per parte.

Gli emiliani, invece, si devono arrendere, nella Magenta Cup, al Bayern Monaco con il punteggio di 90-66. Per venti minuti la squadra bianconera riesce a tenere, ma alla lunga deve cedere, priva com’è di cinque giocatori: Milos Teodosic, Nico Mannion, Amedeo Tessitori, Marco Ceron e Ty-Shon Alexander (che deve arrivare, si presume all’inizio della prossima settimana). Marco Belinelli è già in forma, e i 17 punti sono già bottino da par suo, dall’altra parte top scorer è Andreas Obst a quota 19. La sfida per il terzo posto sarà contro il Panathinaikos, superato per 55-83 dalla Stella Rossa.

Milano, in Supercoppa, sa già che dovrà affrontare la Nutribullet Treviso (che verrà dai preliminari di Champions League ospitati in casa), mentre c’è ancora da aspettare per le V nere, che potrebbero avere un derby cromatico con la neopromossa Tortona o la sfida con la nuova Trieste di Franco Ciani.

Credit: Ciamillo