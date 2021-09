Gli Europei 2021 di volley maschile si avviano verso la conclusione della fase a gironi. Oggi si sono disputate otto partite, domani andranno in scena le ultime quattro e si definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta (si partirà dagli ottavi di finale). A qualificarsi saranno le prime quattro classificate dei quattro raggruppamenti.

POOL A (a Cracovia, Polonia):

Polonia vs Ucraina 3-0 (25-15; 25-20; 25-21)

Portogallo vs Grecia 3-1 (25-22; 24-26; 25-20; 25-20)

Questa volta la Polonia non tentenna dopo qualche match disputato sottotono e regola l’Ucraina di fronte al proprio pubblico. I Campioni del Mondo infilano la quinta vittoria consecutiva e conquistano il primo posto nel girone davanti alla Serbia. I migliori in campo sono stati Jakub Kochanowski (12 punti), Piotr Nowakowski (11) e Kamil Semenuk (10), sette punti per la stella Wilfredo Leon: ora i biancorossi incroceranno la Finlandia agli ottavi di finale. I gialloblù di Maksym Drozd (9) e Oleg Plotnytskyi (3) chiudono al terzo posto (ottavo con la Russia), davanti al Portogallo, che ha sconfitto la Grecia. I lusitani si sono presi il quarto posto (e l’ottavo di finale contro l’Olanda) e hanno eliminato il deludente Belgio. Determinanti sono stati Alexandre Ferreira (18 punti), Hugo Lucas (16) e Filip Cveticanin (14) contro gli eliminati ellenici di Nikos Zoupani (23).

CLASSIFICA: Polonia 5 vittorie (14 punti), Serbia 4 vittorie (12 punti), Ucraina 3 vittorie (7 punti), Portogallo 2 vittorie (6 punti), Belgio 1 vittoria (4 punti), Grecia 0 vittorie (2 punti).

POOL B (a Ostrava, Repubblica Ceca):

Italia vs Slovenia 3-0 (27-25; 25-20; 25-23)

Bielorussia vs Montenegro 3-0 (25-23; 25-21; 25-12)

L’Italia sconfigge con personalità la Slovenia, argento nel 2015 e nel 2019, e si garantisce il primo posto nel girone con un turno di anticipo. Prestazione di lusso da parte degli azzurri, capaci di risalire dal 16-20 nel primo set e di avere la meglio nei testa a testa degli altri due parziali, spinti dalla regia di Simone Giannelli e dai 17 punti dello schiacciatore Alessandro Michieletto.

La Bielorussia, invece, liquida il Montenegro col massimo scarto e resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale (da segnalare i 15 punti di Radzivon Miskevich e i 12 di Uladzislau Davyskiba). Tutto si deciderà nello scontro diretto con la Bulgaria, mentre la Repubblica Ceca incrocerà l’Italia: una delle tre tornerà a casa insieme al Montenegro.

CLASSIFICA: Italia 4 vittorie (12 punti), Slovenia 3 vittorie (9 punti)*, Repubblica Ceca 2 vittorie (7 punti), Bielorussia 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (5 punti), Montenegro 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita giocata in più

POOL C (a Tampere, Finlandia):

Russia vs Macedonia del Nord 3-0 (25-15; 25-13; 25-18)

Finlandia vs Turchia 3-2 (25-17; 16-25; 27-29; 25-18; 15-13)

La Russia travolge la Macedonia del Nord per mano di Kirill Klets (15 punti) e Artem Volvich (12), riuscendo in maniera insperata a chiudere in seconda posizione dopo aver perso all’esordio contro la Turchia e aver battuto l’Olanda al tie-break. I ragazzi di coach Tuomas Sammelvuo riescono a chiudere alle spalle dei tulipani e davanti agli anatolici, che non riescono a battere la Finlandia per 3-0 o 3-1 come serviva per strappare il secondo posto. Sventato così l’ottavo di finale tra Russia e Serbia che sembrava già scritto, i Campioni d’Europa affronteranno la Turchia, mentre la Russia affronterà l’Ucraina.

La Turchia ha perso al tie-break contro la Finlandia, dopo essere stata avanti 2-1 e a un passo dal secondo posto nel girone. Adis Lagumdzija (28 punti), Ramazan Mandiraci (14) e Yigit Gulmezoglu (14) si sono dovuti inchinare contro Urpo Sivula (22), Niko Suihkonen (14) e compagni.

CLASSIFICA: Olanda 4 vittorie (13 punti), Russia 4 vittorie (11 punti), Turchia 3 vittorie (10 punti), Finlandia 3 vittorie (8 punti), Spagna 1 vittoria (3 punti), Macedonia del Nord 0 vittorie (0 punti)

POOL D (a Tallinn, Estonia):

Francia vs Lettonia 3-0 (25-18; 25-14; 25-17)

Croazia vs Slovacchia 3-1 (25-27; 25-19; 25-19; 31-29)

La Francia non fa turnover contro un avversario modesto e vince comodamente, ipotecando il primo posto in classifica. I Campioni Olimpici hanno potuto contare sulle prestazioni dell’opposto Jean Patry (10 punti), dello schiacciatore Earvin Ngapeth (11) e del centrale Nicolas Le Goff (10).

La Croazia, invece, ha vinto una tiratissima sfida contro la Slovacchia e chiuderà il girone al terzo posto, mentre la Lettonia deve sperare che Slovacchia ed Estonia perdano contro Francia e Germania per passare come quarta del girone e incrociare l’Italia. A mettersi in luce sono stati Leo Andric (24 punti), Filip Sestan (21) e Marko Sedlacek (18) contro Matej Patak (16) e Tomas Krisko (17).

CLASSIFICA: Francia 4 vittorie (12 punti), Germania 3 vittorie (9 punti), Croazia 3 vittorie (7 punti)*, Lettonia 1 vittoria (5 punti)*, Slovacchia 1 vittoria (3 punti), Estonia 1 vittoria (3 punti). *= 1 partita giocata in più

