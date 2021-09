Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Kean e Raspadori sugli scudi, 5-0 alla Lituania! Il Pari della Svizzera fa sorridere

L’Italia pone fine alla “pareggite” e domina la Lituania nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli uomini di Roberto Mancini si riscattano dopo i due pareggi contro la Bulgaria e la Svizzera, sciorinando una prestazione da campioni d’Europa: 5-0 ai poveri lituani a Reggio Emilia e zittite le critiche.

Sono stati i giovani i protagonisti di questa serata: doppietta di Kean all’11’ e al 29′, a segno Raspadori al 24′ e quest’ultimo legato all’autorete di Utkus al 14′. Nella ripresa la cinquina di Di Lorenzo. Visto il pari della Svizzera a Belfast contro l’Irlanda del Nord la situazione nel Gruppo C assume dei contorni piacevoli per la compagine tricolore: 14 punti e un margine di sei lunghezze sugli elvetici che hanno due partite in meno. In caso però di vittoria nel match di novembre a Roma contro i rossocrociati, la Nazionale sarebbe qualificata con un turno d’anticipo. Nota statistica importante: 37° risultato utile consecutivo e record mondiale.

PRIMO TEMPO – Mancini deve rinunciare a otto potenziali titolari e punta sulla gioventù: davanti Kean e Raspadori supportati da Bernardeschi, mentre in mezzo al campo Jorginho rimane l’uomo d’ordine davanti alla difesa. Retroguardia guidata da Acerbi e da Bastoni davanti a Donnarumma. Gli azzurri partono subito forte, mettendo sotto pressione i rivali. Da un’azione convulsa Kean è lestissimo a realizzare sfruttando un assist involontario di un giocatore lituano e sbloccando il punteggio all’11’. Tre minuti dopo altro affondo dell’Italia e Raspadori tenta la girata: la deviazione sfortunata di Utkus non dà scampo al portiere. I nostri portacolori giocano sulle ali dell’entusiasmo e trovano il tris ancora con Raspadori, bravissimo a insaccare su una respinta maldestra della retroguardia avversaria. Il poker si tramuta in realtà al 29′ quando Bernardeschi innesca splendidamente Kean freddissimo negli ultimi 15 metri.

SECONDO TEMPO – Girandola di cambi per Mancini, esce anche Donnarumma ed entra Sirigu. I ritmi si abbassano, ma il tema del confronto resta lo stesso: Nazionale all’attacco. Al 54′ arriva la cinquina di Di Lorenzo che su un tentativo di cross beffa l’estremo difensore avversario, sorpreso dalla traiettoria del terzino del Napoli. Tanti volti nuovi, tra cui anche Castrovilli e Scamacca che si rendono più volte pericolosi e il giocatore della Fiorentina che colpisce anche il palo. Il punteggio non cambia e i sorrisi ci sono nel clan nostrano.

