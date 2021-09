Volley, calendario semifinali oggi Europei 2021: orari partite, tv, programma, streaming

Oggi sabato 18 settembre vanno in scena le semifinali degli Europei 2021 di volley. A Katowice (Polonia) si entra nel vivo della rassegna continentale, spazio a due vibranti confronti che mettono in palio l’accesso all’atto conclusivo di domani. Si preannuncia grandissimo spettacolo, con due partite tutte da vivere e che si preannunciano decisamente appassionati e avvincenti.

Si incomincia alle ore 17.30 con Polonia-Slovenia. I Campioni del Mondo vogliono sognare in grande di fronte al proprio pubblico, ma per Bartosz Kurek e Wilfredo Leon non ci sarà un compito semplice contro i vice campioni d’Europa guidati da Stern, Urnaut e Cebulj.

Alle ore 21.00 spazio a Italia-Serbia. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento da imbattuta e, dopo aver travolto Lettonia e Germania nella fase a eliminazione diretta, andrà a caccia del colpaccio contro i Campioni d’Europa. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per tenere testa alla compagine slava.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle semifinali degli Europei 2021 di volley maschile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 18 SETTEMBRE:

17.30 Polonia vs Slovenia

21.00 Italia vs Serbia

SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Italia-Serbia: diretta tv su Rai 2, diretta streaming su Rai Play e DAZN, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Polonia-Slovenia: diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play e DAZN, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV