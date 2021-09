L’instancabile Alessandro Michieletto giocherà anche i Mondiali Under 21 di volley maschile, in programma a Cagliari dal 23 settembre al 3 ottobre. Lo schiacciatore, reduce dai trionfali Europei con la Nazionale maggiore, ha risposto alla chiamata del CT Angiolino Frigoni, manifestando tutto il desiderio di prendere parte a questa competizione in chiusura di un’estate intensissima (aveva già disputato da titolare le Olimpiadi di Tokyo 2020 ed era in rosa durante la Nations League). Il 19enne ha voluto comprensibilmente raggiungere i compagni con cui lo scorso hanno aveva conquistato l’argento agli Europei Under 20, occasione in cui buona parte della squadra tornò purtroppo a casa con la positività al Covid-19.

Il martello, che si appresta a vivere una stagione da titolare con la maglia di Trento, vanta nel suo palmares anche il bronzo agli Europei Under 18 nel 2018 e l’oro ai Mondiali Under 19 nel 2019. L’attaccante salterà i primi incontri della manifestazione, ma dovrebbe essere protagonista nella fase a eliminazione diretta. In reparto con lui Tommaso Rinaldi, Andrea Schiro, Giulio Magalini. Il palleggiatore titolare dovrebbe essere Paolo Porro, schierato in diagonale con Tommaso Stefani.

Nicola Cianciotta, Francesco Comparoni e Federico Crosato sono i tre centrali (Crosato è l’unico 2002, tutti gli altri giocatori sono 2001), mentre Damiano Catania sarà il libero. L’Italia è inserita nell’abbordabile girone con Egitto, Repubblica Ceca e Thailandia: indubbiamente la nostra Nazionale è tra le grandi favorite per il titolo, vinto nel 2019 dall’Iran battendo in finale proprio gli azzurri, che in questa categoria non sono mai riusciti a salire sul tetto del Pianeta.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI UNDER 21 VOLLEY

PALLEGGIATORI: Paolo Porro, Leonardo Ferraro

OPPOSTI: Tommaso Stefani, Mattia Gottardo (schierabile anche come libero)

SCHIACCIATORI: Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi, Andrea Schiro, Giulio Magalini

CENTRALI: Nicola Cianciotta, Francesco Comparoni, Federico Crosato

LIBERO: Damiano Catania

Foto: CEV