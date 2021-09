VIDEO Lewis Hamilton incidente a Sochi: grave errore nel rientro ai box e qualifica compromessa

Lewis Hamilton ha commesso un gravissimo errore durante le qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Al termine del primo tentativo nel decisivo Q3, infatti, il sette volte Campione del Mondo è rientrato ai box in condizioni di asfalto ancora leggermente umido, ma è andato a sbattere contro il muretto. I meccanici della Mercedes hanno prontamente sostituito l’alettone anteriore e sono riuscito a rimettere in pista il britannico, visto che la monoposto non era ulteriormente danneggiata.

Lewis Hamilton, però, ha perso circa 90 secondi per questo incidente e si sono rivelati decisivi perché non è riuscito a scaldare al meglio la gomma slick, è andato in testacoda nel successivo tentativo e poi nell’ultimo giro utile gli è stato impossibile provare a battere Lando Norris e Carlos Sainz. Il britannico dovrà dunque scattare dalla quarta posizione, accanto a George Russell, e dovrà cercare una rimonta per provare a conquistare più punti possibili e approfittare del fatto che Max Verstappen, leader del Mondiale con 5 punti di vantaggio, parta dall’ultima posizione. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Lewis Hamilton.

VIDEO LEWIS HAMILTON SBATTE CONTRO IL MURO AI BOX

Photo LiveMedia/Xavi Bonilla