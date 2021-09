VIDEO Inter-Atalanta 2-2, gol Serie A: highlights e sintesi. Decisivo Dzeko nella ripresa

Il calcio in Italia ha visto proseguire la sesta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell’unico match delle ore 18.00 l’Atalanta ha vinto per 2-3 in casa dell’Inter. Vantaggio casalingo con Martinez al 5′, pari di Malinovsky alla mezz’ora, vantaggio ospite di Toloi al 38′. Pari nella ripresa al 71′ di Dzeko.

HIGHLIGHTS INTER-ATALANTA 2-2

GOL MARTINEZ

Inter Milan 1-0 Atalanta | GOAL! Lautaro to never miss any goal, Follow 👇🏼@IFAST66 pic.twitter.com/xGVqo3wrIu — Follow @IFAST66 (@ifast222) September 25, 2021

GOL MALINOVSKY

GOL TOLOI

Foto: LaPresse