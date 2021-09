Calcio, Serie A 2021-2022: vittoria per il Milan, pari tra Inter ed Atalanta!

Il calcio in Italia ha visto oggi scattare la sesta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nei due match pomeridiani il Milan alle 15.00 ha vinto per 1-2 in casa dello Spezia, mentre l’Atalanta alle 18.00 è passata per 2-3 in casa dell’Inter.

In Liguria nel primo tempo il punteggio non si schioda dallo 0-0, poi nella ripresa Milan avanti con Maldini al 48′, pari di Verde all’80’, gol decisivo di Diaz all’86’. Rossoneri momentaneamente in vetta in solitaria, mentre i liguri restano a quota 3.

In Lombardia i padroni di casa nel primo tempo trovano il vantaggio grazie alla rete di con Martinez al 5′, pari di Malinovsky alla mezz’ora, vantaggio ospite di Toloi al 38′, poi nella ripresa trova il pareggio al 71′ di Dzeko. Gli orobici salgono a 11 punti, i nerazzurri vanno a quota 14.

RISULTATI SERIE A

Spezia-Milan 1-2

Inter-Atalanta 2-2

CLASSIFICA SERIE A

Milan 16*

Napoli 15

Inter 14*

Roma 12

Atalanta 11*

Fiorentina 9

Bologna 8

Lazio 8

Udinese 7

Torino 7

Empoli 6

Sampdoria 5

Juventus 5

Sassuolo 4

Hellas Verona 4

Genoa 4

Spezia 4*

Venezia 3

Cagliari 2

Salernitana 1

* = una partita in più

Foto: LaPresse