Vela, Campionati Italiani Classi Olimpiche 2021: le classifiche aggiornate dopo la prima giornata. Tante novità sul Garda

Si sono aperti quest’oggi ufficialmente sul Lago di Garda i Campionati Italiani Classi Olimpiche 2021, l’appuntamento più importante dell’anno a livello nazionale per la vela olimpica azzurra. Presenti complessivamente 324 atleti dall’Italia e da altre 23 nazioni (i quali gareggeranno nelle graduatorie open), impegnati in 11 classi olimpiche e Para Sailing verso i Giochi di Parigi 2024.

Day-1 perfetto nei 49er per Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, con quattro vittorie di regata su altrettante prove disputate. Testa a testa nel 49erFX in vetta alla generale tra Jana Germani/Giorgia Bertuzzi e Alexandra Stalder/Silvia Speri, appaiate a quota 5 punti dopo le prime quattro regate di flotta.

Partenza lanciata negli ex Laser Standard (adesso ILCA 7) per Nicolò Villa, che precede di 3 punti nell’overall Nicholas Bezy di Hong Kong, mentre completano la top3 parziale degli italiani Dimitri Peroni e Giacomo Musone. Lituania in vetta alla graduatoria open degli ILCA 6 (ex Laser Radial) con Gintare Scheidt, mentre svetta tra le italiane Carolina Albano davanti a Chiara Benini Floriani e Federica Cattarozzi.

Riparte lo splendido duello nel windsurf femminile tricolore tra Marta Maggetti (quarta a Tokyo nell’RS:X) e Giorgia Speciale, impegnate nella nuova classe olimpica IQ Foil e appaiate a pari punti in testa alla classifica generale dopo tre regate. Strada in salita a livello maschile per Mattia Camboni, ancora lontano dal top con la nuova tavola dopo aver sfiorato la medaglia nell’RS:X in Giappone. Il migliore degli italiani nel day-1 è stato Matteo Iachino, 3° overall dietro al brasiliano Mateus Isaac Ghannam e allo svizzero Elia Colombo.

Grande curiosità per vedere all’opera tante nuove coppie miste del 470 in vista del ciclo olimpico verso Parigi 2024. Giacomo Ferrari/Bianca Caruso al comando della generale dopo tre regate di flotta davanti a Maria Vittoria Marchesini/Bruno Festo e Benedetta Di Salle/Francesco Padovani. Avvio di CICO al di sotto delle aspettative per uno degli equipaggi più interessanti del nuovo corso, con Marco Gradoni/Alessandra Dubbini (campioni mondiali junior in carica) al 10° posto provvisorio.

Bella sfida nella nuova classe olimpica Formula Kite (al maschile) tra lo sloveno Toni Vodisek e l’azzurro Lorenzo Boschetti, appaiati a pari punti in vetta alla classifica overall. Insegue al terzo posto il campione iridato Under 19 Riccardo Pianosi. Tre vittorie su tre al femminile per la francese Nolot Lauriane, che precede la migliore delle italiane Sofia Tomasoni e la britannica Madeleine Anderson.

Prima giornata quasi perfetta nel Nacra 17 misto (classe in cui l’Italia ha vinto le Olimpiadi di Tokyo con Tita-Banti, assenti in questa edizione del CICO) per l’inedito equipaggio formato da Vittorio Bissaro e Alice Sinno, con tre primi ed un secondo posto su quattro prove. Ottimo score anche per Andrea Spagnolli/Alice Cialfi, secondi overall con un primo e tre secondi posti parziali.

Foto: Lapresse