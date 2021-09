Si è conclusa la seconda giornata dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2021, l’appuntamento più importante dell’anno a livello nazionale per la vela olimpica azzurra. Presenti complessivamente 324 atleti dall’Italia e da altre 23 nazioni (i quali gareggiano nelle graduatorie open), impegnati in 11 classi olimpiche e Para Sailing verso i Giochi di Parigi 2024.

Allungo in vetta alla classifica generale nel windsurf femminile (sulla nuova tavola olimpica IQ Foil) da parte di Marta Maggetti, che mette a segno quattro vittorie consecutive ed un settimo posto (scartato) portandosi a +8 sulla giovane anconetana Giorgia Speciale. Day-2 strepitoso al maschile per Matteo Iachino, che ottiene tre successi di seguito negli Slalom e balza al comando dell’overall a pari punti con il brasiliano Mateus Isaac Ghannam.

Giacomo Ferrari e Bianca Caruso resistono in testa alla graduatoria assoluta nella nuova classe olimpica del 470 misto, davanti a Maria Vittoria Marchesini/Bruno Festo e ai tedeschi Theres Danke/Matti Cipra. Cambio della guardia al comando della classifica degli Italiani nel Formula Kite maschile, con il giovanissimo Riccardo Pianosi che ha scavalcato Lorenzo Boschetti portandosi al secondo posto overall dietro al britannico Connor Bainridge. Prosegue il testa a testa al femminile tra Sofia Tomasoni e Maggie Pescetto, con la prima che conserva un paio di punti di vantaggio sulla connazionale nella lotta per il titolo italiano.

Nei 49er si confermano leader della generale Simone Ferrarese/Leonardo Chistè, con 3 punti di margine su Marco Anessi Pè/Edoardo Gamba dopo 8 regate di flotta. Bella sfida nei 49erFX tra Jana Germani/Giorgia Bertuzzi e Alexandra Stalder/Silvia Speri, separate da soli due punti al termine della seconda giornata. Progressione importante nel Nacra 17 misto per i giovani Andrea Spagnolli/Alice Cialfi, che si prendono la prima posizione assoluta davanti a Vittorio Bissaro/Alice Sinno.

Nicolò Villa prova ad allungare in vetta alla classifica overall degli ILCA 7 (ex Laser Standard), ma deve guardarsi le spalle da Gianmarco Planchestainer e da Dimitri Peroni in vista delle ultime due giornate di gara. Leadership condivisa a pari merito invece negli ILCA 6 (ex Laser Radial) tra Chiara Benini Floriani e Carolina Albano, entrambe precedute di 4 punti nell’overall dalla lituana Gintare Scheidt.

Foto: Pagina FB FIV