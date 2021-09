US Open, risultati tabellone uomini 5 settembre: Daniil Medvedev ai quarti di finale, Carlos Alcaraz nella storia

Cala il sipario sugli ottavi di finale della parte bassa del tabellone del singolare maschile degli US Open 2021. Risultati di una certa rilevanza si sono concretizzati e vale la pena andare a raccontarli.

Si parte dal russo Daniil Medvedev: il n.2 del mondo prosegue nel proprio incedere convincente a New York e altra vittoria in tre set (6-3 6-4 6-3) contro il britannico Daniel Evans (n.27 del ranking). Una partita sempre nelle mani del russo che, quindi, nei quarti di finale affronterà una delle sorprese di questo torneo ovvero l’olandese Botic van de Zandschulp (n.117 ATP). L’orange, proveniente dalle qualificazioni, ha dato seguito alla sua avventura speciale sul cemento statunitense con il successo per 6-3 6-4 5-7 5-7 6-1 contro l’argentino (n.14 del ranking) Diego Schwartzman. Dopo 4 ore e 22 minuti di gioco l’ha spuntata il neerlandese.

Carlos Alcaraz fa la storia. Il classe 2003 spagnolo, dopo essere stato il più giovane tennista a battere un top-3 agli US Open (Stefanos Tsitsipas), è anche il più precoce tra i giocatori ad aver raggiunto i quarti nell’Era Open di questo torneo. Alcaraz, infatti, ha sconfitto in cinque set il tedesco Peter Gojowczyk (qualificato) per 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0.

The future is now for Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/OkysItHakV — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021

La favola dell’allievo di Juan Carlos Ferrero continua e il suo prossimo avversario sarà un altro giovane molto interessante, ovvero Felix Auger-Aliassime. Il canadese (n.15 del mondo) ha battuto per 4-6 6-2 7-6 (6) 6-4 lo statunitense Frances Tiafoe (n.50 ATP). Si prospetta una sfida decisamente interessante.

Foto: LaPresse