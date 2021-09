US Open, risultati tabellone donne 31 agosto: avanti Barty, Pliskova e Trevisan

Si completa il primo turno del tabellone femminile degli US Open: l’unica azzurra oggi in campo continua il proprio camino negli USA. Martina Trevisan infatti batte la wild card statunitens Coco Vandeweghe per 6-1 7-5 e si regala al secondo turno l’incrocio con l’elvetica Belinda Bencic, la quale supera la neerlandese Arantxa Rus con un doppio 6-4.

Tra le principali giocatrici oggi in campo si registrano le vittorie della ceca Karolina Pliskova, che batte la statunitense Caty McNally per 6-3 6-4, e della numero 1 del tabellone e del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, che supera la russa Vera Zvonareva per 6-1 7-6.

Bene anche l’ellenica Maria Sakkari, che elimina l’ucraina Marta Kostyuk per 6-4 6-3, e l’australiana Ajla Tomljanovic, la quale batte la statunitense Katie Volynets con il punteggio di 6-3 6-1, infine la polacca Iga Swiatek regola la statunitense Jamie Loeb per 6-3 6-4.

Nella notte italiana la ceca Petra Kvitova non ha alcun problema a regolare la slovena Polona Hercog con il punteggio di 6-1 6-2, mentre la spagnola Sara Sorribes Tormo batte la ceca Karolina Muchova per 6-2 7-6, infine nell’ultimo match di giornata la canadese Bianca Vanessa Andreescu batte la svizzera Viktorija Golubic per 7-5 4-6 7-5.

RISULTATI FEMMINILI US OPEN 31 AGOSTO

31 Ago – 17h05 Karolina Pliskova batte Caty McNally 6-3 6-4

31 Ago – 17h05 Katerina Siniaková batte Anastasija Sevastova 7-6 6-3

31 Ago – 17h05 Maria Sakkari batte Marta Kostyuk 6-4 6-3

31 Ago – 17h05 Ajla Tomljanovic batte Katie Volynets 6-3 6-1

31 Ago – 17h05 Petra Martic batte Dalma Galfi 6-3 6-2

31 Ago – 17h05 Shuai Zhang batte Hailey Baptiste 6-3 6-4

31 Ago – 18h30 Martina Trevisan batte Coco Vandeweghe 6-1 7-5

31 Ago – 18h50 Belinda Bencic batte Arantxa Rus 6-4 6-4

31 Ago – 18h55 Paula Badosa Gibert batte Alison Van Uytvanck 6-4 6-3

31 Ago – 19h00 Varvara Gracheva batte Nuria Parrizas Diaz 5-7 6-0 6-2

31 Ago – 19h30 Amanda Anisimova batte Zarina Diyas 7-5 6-2

31 Ago – 19h40 Emma Raducanu batte Stefanie Vögele 6-2 6-3

31 Ago – 19h45 Fiona Ferro batte Nao Hibino 6-1 6-4

31 Ago – 19h45 Clara Tauson batte Clara Burel 7-5 6-0

31 Ago – 20h00 Ashleigh Barty batte Vera Zvonareva 6-1 7-6

31 Ago – 20h30 Anna Karolína Schmiedlová batte Ashlyn Krueger 7-5 6-7 6-3

31 Ago – 22h00 Shelby Rogers batte Madison Brengle 6-4 6-0

31 Ago – 23h10 Iga Swiatek batte Jamie Loeb 6-3 6-4

31 Ago – 23h20 Jessica Pegula batte Anastasia Potapova 6-2 6-2

31 Ago – 23h55 Su-Wei Hsieh batte Claire Liu 6-1 6-4

1 Set – 00h05 Sorana Cirstea batte Veronika Kudermetova 7-6 3-6 6-0

1 Set – 00h15 Anett Kontaveit batte Samantha Stosur 6-3 6-0

1 Set – 00h25 Lauren Davis batte Viktoriya Tomova 6-2 2-6 6-3

1 Set – 00h40 Petra Kvitova batte Polona Hercog 6-1 6-2

1 Set – 00h45 Kristyna Pliskova batte Danka Kovinic 6-4 6-3

1 Set – 00h50 Jil Belen Teichmann batte Cristina Bucsa 6-3 6-4

1 Set – 01h10 Misaki Doi batte Storm Sanders 7-6 6-3

1 Set – 01h20 Anastasia Pavlyuchenkova batte Alison Riske 6-4 6-2

1 Set – 01h25 Sara Sorribes Tormo batte Karolina Muchova 6-2 7-6

1 Set – 01h35 Ludmilla Samsonova batte Katie Boulter 6-3 6-2

1 Set – 02h00 Greet Minnen batte Nadia Podoroska 6-4 1-6 6-3

1 Set – 03h55 Bianca Vanessa Andreescu batte Viktorija Golubic 7-5 4-6 7-5

