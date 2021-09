US Open oggi, programma 7 settembre: orari, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Si aprono i quarti di finale agli US Open 2021. Nel tabellone maschile tocca al numero due del mondo Daniil Medvedev, che affronta il qualificato olandese Van de Zandschulp, una delle più grandi sorprese dello Slam americano. Il secondo quarto di finale metterà di fronte il canadese Felix Auger-Aliassime ed il giovane spagnolo Carlos Alcaraz, con entrambi a caccia della loro prima semifinale in un Major.

Nel tabellone femminile l’ucraina Elina Svitolina proverà a mettere la parola fine alla favola della canadese Leylah Annie Fernandez, capace di eliminare prima Naomi Osaka e poi Angelique Kerber. Promette scintille l’altro quarto di finale tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la ceca Barbora Krejcikova.

PROGRAMMA, ORDINE DI GIOCO US OPEN (2 SETTEMBRE)

Arthur Ashe Stadium

Dalle 18:00

B. Van de Zandschulp (NED) vs A. Sabalenka (BLR)

E. Svitolina (UKR) vs L. Fernandez (CAN)

Non prima delle 01:00

B. Krejcikova (CZE) vs T. Griekspoor NED

F. Auger-Aliassime (CAN) vs C. Alcaraz (SPA)

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA US OPEN 2021

Eurosport trasmetterà gli US Open di tennis in diretta tv dal 30 agosto al 12 settembre su Eurosport 1 ed Eurosport 2. I match saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player e discovery+. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale della manifestazione.

FOTO: LaPresse