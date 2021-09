Soddisfazione, alla fine dei conti, per Matteo Berrettini dopo l’ingresso nei quarti di finale agli US Open 2021. Sconfitto, pur con qualche patema, il tedesco Oscar Otte, mai domo e tornato a rivelarsi giocatore difficile da affrontare: un’altra delle dimostrazioni che nei Challenger la qualità c’è eccome, ma che a volte fa fatica per varie ragioni a emergere.

Queste le parole del romano: “E’ stato un match difficile, come mi aspettavo. Campo diverso, giocatore diverso, non mi sentivo benissimo all’inizio anche a causa delle condizioni. Sapevo che era un match che potevo vincere, non è mai facile quand’è così. Ho sentito un po’ di pressione, ma credo di averla gestita piuttosto bene“.

E su Otte (problema fisico compreso): “Credo che lui abbia giocato bene, cercando di non farmi giocare il mio miglior tennis. Sfortunatamente è finita così, non come Oscar e la gente meritavano. Ha fatto una grande corsa, questo purtroppo ogni tanto è il tennis. Mi è successo in Australia. Non è mai semplice, ma penso che lui possa prendersi parecchie cose buone da questo torneo. Io sono contento di essere ai quarti“.

Ora la sfida a Novak Djokovic, per un quarto di finale che sa di terzo confronto dell’anno, e sempre a livello Slam. Nei quarti al Roland Garros e in finale a Wimbledon ha vinto il serbo, che ora è a caccia del Grande Slam. Cominciano, per lui, i tre match difficili, quelli decisivi per compiere l’impresa. E il primo, serio ostacolo è il numero 1 d’Italia.

Foto: LaPresse