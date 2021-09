Si interrompe al secondo turno l’avventura di Jasmine Paolini agli US Open 2021. L’azzurra è stata sconfitta in due set (6-3 7-6) dalla bielorussa Victoria Azarenka. Una sfida nella quale la tennista italiana ha provato a rispondere colpo su colpo alla testa di serie numero 18 del seeding senza successo.

Avvio di partita abbastanza complicato per Paolini che al terzo game perde il servizio e consente all’avversaria di passare avanti 1-2. Il parziale sfila rapidamente con l’azzurra che in risposta non riesce a creare pericoli alla bielorussa. Azarenka nel finale trova un’ulteriore zampata e piazza il break che fissa il punteggio finale sul 6-3.

Nel secondo set è l’azzurra a trovare subito il break nel terzo game salvo restituirlo immediatamente in quello successivo (2-2). La stessa situazione si ripete in maniera identica, ma a parti invertite, tra il sesto e il settimo gioco con Paolini che prima perde il servizio e poi lo strappa alla bielorussa (3-4). Nel decimo gioco l’azzurra è brava ad annullare un match point ad Azarenka e ad allungare la partita. L’unico finale possibile per un parziale così equilibrato non può che essere il tie-break nel quale la bielorussa lascia un solo punto allazzurra.

Analizzando le statistiche Azarenka ha vinto il 71% di punti con la prima contro il 63% dell’italiana. La prestazione di Paolini è stata fortemente condizionata dal 16% di punti ottenuti con la seconda.

Foto: LaPresse