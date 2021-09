US Open 2021, Jannik Sinner eliminato: chi può superarlo in classifica. Proiezioni ranking ATP

L’uscita di scena di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli US Open contro il tedesco Alexander Zverev fa sì che ora si facciano i conti sulla classifica dell’altoatesino. Una cosa è certa: non peggiorerà, perché il quarto turno a New York è decisamente migliore del primo del 2019 e 2020 e lo stabilizza a quota 2895, nonché a 2255 nella Race, dove i 2505 del polacco Hubert Hurkacz non sono poi così lontani con due 1000 (e non solo) rimanenti in chiave ATP Finals di Torino.

Il più vicino all’altoatesino, che attualmente sarebbe numero 14 della classifica mondiale, è l’americano Reilly Opelka, che in caso di successo sul sudafricano Lloyd Harris avvicinerebbe Sinner a quota 2521 punti. Ove arrivassero l’impresa contro Zverev e il conseguente l’accesso in semifinale, allora ci sarebbe l’avvicinamento con 2881 punti. Il sorpasso avverrebbe arrivando in finale, quando i punti diventerebbero 3361 (e 4161 in caso di insperato trionfo, che gli States aspettano dal 2003 di Andy Roddick). Un risultato del genere spedirebbe Opelka addirittura al numero 9 del ranking ATP, oltre a farlo diventare settimo della Race con 3280 punti.

Harris, invece, avrebbe bisogno direttamente della vittoria del torneo, che gli frutterebbe un approdo a 3398 punti nel ranking ATP classico e a 2937 nella Race, dove supererebbe il norvegese Casper Ruud all’ottavo posto.

L’unico altro che può operare il sorpasso è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma per il diciottenne attualmente ai quarti ci vorrebbe un’impresa enorme, la conquista dello Slam (che non lo porterebbe in top ten di poco, visti i 3139 punti eventualmente guadagnati). Non possono in nessun caso superare Sinner (che, dunque, può alla peggio confermare il 16° posto, ma probabilmente manterrà il 15° e, in linea di massima, è proiettato ancor più verso il 14°) l’olandese Botic Van de Zandschulp e l’americano Jenson Brooksby, come neppure il tedesco Oscar Otte.

Tranne lo stesso Otte, gli altri possono però effettuare il sorpasso nella Race con la vittoria del torneo. E lo può piazzare anche Auger-Aliassime (che, nella classifica sulle 52 settimane, è dietro a Sinner) già solo sconfiggendo domani Alcaraz nei quarti, aggiungendosi così al già molto nutrito gruppo di chi tenterà di prendere la direzione di Torino e salendo a 2320 punti (ha la possibilità di arrivare fino a 3600 e superare Nadal).

Foto: LaPresse