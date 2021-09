Emma Raducanu ha vinto il suo primo Slam in carriera, gli US Open, a soli 18 anni. Un risultato straordinario quello della britannica che ha sconfitto la canadese Leylah Fernandez, siglando un’impresa storica visto che la giovanissima tennista era partita dalle qualificazioni.

“Ho l’impressione di aver sempre sognato di vincere uno Slam. Ma nonostante la mia convinzione, non ci posso ancora credere. Non so nemmeno quando tornerò a casa. Non ho idea di cosa sia, che farò domani. Sto solo cercando di godermi il momento presente, di godermi davvero tutto. È tempo di lasciare andare tutti i pensieri, di escludere tutti i programmi. In questo momento, non mi interessa. Niente, amo solo la vita“.

Una gioia incontenibile quella di Raducanu che è anche salita dalla posizione 150 del ranking WTA alla numero 23 del mondo. Un exploit che lancia la britannica in un’altra dimensione, anche se dovrà essere bravissima a gestirsi nel prossimo futuro viste le attese che ci saranno su di lei.

“Questa finale mostra il futuro del tennis femminile. Dimostra anche che la profondità di questo sport è grandissima, ogni giocatrice in tabellone ha una possibilità di vincere il titolo in ogni torneo“.

Foto: Lapresse