US Open 2021, Berrettini sfida Djokovic per la storia. Zverev dovrà vedersela con Lloyd

Si concluderanno oggi i quarti di finale degli US Open 2021. Senza ombra di dubbio la partita più attesa è quella tra il nostro Matteo Berrettini e il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il serbo non può che essere favorito ma l’azzurro potrebbe finalmente provare a metterlo in crisi.

Nei due precedenti, il primo risalente al Roland Garros nel quale ha perso 3-1, il secondo, con il medesimo punteggio alla finale di Wimbledon. Sulla carta Berrettini non ha molte possibilità di passare il turno ma la realtà dei fatti racconta altro.

Laddove il romano dovesse riuscire a trovare la giusta continuità al servizio e la consistenza necessaria per il suo dritto, ecco che lo scenario per il campione serbo potrebbe cambiare drasticamente. La base di partenza per Berrettini, però, deve necessariamente essere una prestazione quasi perfetta. In qualsiasi caso sarà una sfida spettacolare e assolutamente da non perdere.

A chiudere il quadro dei quarti di finale il match tra Alexander Zvererv e il sudafricano Harris Lloyd. Il tedesco è in un grande periodo di forma e per il tennista africano sarà veramente complicato porre argine alla supremazia del teutonico. I vincenti delle due sfide sopraelencate si ritroveranno in semifinale.

Foto: LaPresse