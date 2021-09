US Open 2021: Andreas Seppi sconfitto in quattro set da Oscar Otte, il tabù New York non cessa di esistere

Per la quarta volta in carriera Andreas Seppi non riesce a superare lo scoglio del terzo turno agli US Open. Sul Court 17 di Flushing Meadows l’altoatesino è costretto a dire addio alla speranza di completare la collezione di ottavi Slam: a batterlo è il tedesco Oscar Otte con il punteggio di 6-3 6-4 2-6 7-5. Al vincitore tocca in sorte Matteo Berrettini, vittorioso al quinto set sul bielorusso Ilya Ivashka e per la terza volta agli ottavi a New York.

A cominciare meglio è Otte, che gestisce piuttosto bene i propri turni di servizio, mentre Seppi è costretto a soffrire e, nel quarto gioco, a cedere a 15 dopo un paio di errori tattici con palla corta e smash. L’azzurro recupera immediatamente e si riporta sul 3-3, ma dopo il secondo punto del settimo gioco di punto non ne mette più a segno uno, concedendone 11 in fila al tedesco (i quattro del secondo break con soli gratuiti) e con essi anche il parziale.

Otte continua a giocare meglio nei turni in risposta, concede sempre meno la soluzione di dritto dal centro a Seppi e, sul 2-2, approfitta di un doppio fallo e di un errore di dritto dell’azzurro per portarsi ancora avanti. Sul servizio del tedesco, che poi è quel che conta, praticamente non si gioca più: arrivano ace in continuazione, in particolare anche tre consecutivi nell’ottavo gioco, e per il numero 144 del mondo arriva il raddoppio del vantaggio.

C’è un momento di calo da parte di Otte, che consente all’italiano di prendere subito il largo nel terzo parziale. La fortuna, per Seppi, è che gli scambi non si allungano mai più di tanto, il che è fondamentale per lui che, a 37 anni, viene da due match lottati con Fucsovics e Hurkacz. Il tedesco non si avvicina mai oltre il 30 sul servizio dell’azzurro, che oltretutto aggredisce di nuovo in risposta sul 5-2, approfitta di un dritto malamente sbagliato dall’avversario e allunga il match.

Un treno importante passa, per Seppi, nel secondo game del quarto set: la palla break sul 30-40 con Otte che serve la seconda. Andreas cerca di entrare con il dritto, ma la palla finisce in rete. A quel punto il ventottenne di Colonia trova un po’ di lucidità in più, entra sostanzialmente in battaglia in molti scambi e anche sul 4-3 Seppi riesce a uscire da una pericolosa di 15-30. Quando tutto sembra pronto per il tie-break, sul 5-5 ecco arrivare un passaggio a vuoto dell’italiano, che regala tre chance all’avversario. Questi ringrazia con un gran dritto vincente e, pochi minuti dopo, chiude la pratica in 2 ore e 29 minuti.

Finisce con un saldo vincenti-errori gratuiti di 37-45 per Seppi e di 33-27 per Otte, ma anche con un importantissimo 82% di punti vinti con la prima a favore del tedesco, bravo a sfruttare meglio i dati simili di prime in campo (58%-56%). Il tutto al di là dei suoi 15 ace, molti dei quali nel secondo set.

