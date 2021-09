Si è conclusa al terzo turno l’avventura agli US Open di Andreas Seppi. L’azzurro è uscito sconfitto in quattro set nel match contro il tedesco Oscar Otte. Un’occasione sprecata per l’altoatesino che nell’analisi globale del suo Slam a stelle e strisce non può che ritenersi soddisfatto.

“L’ho interpretata male, soprattutto nei primi due set. Spingevo troppo, volevo troppo invece che stare un po’ nello scambio e aspettare il momento più opportuno. Fisicamente stavo bene, non sentivo particolari dolori”. questa l’analisi di Seppi al termine della sfida contro il tedesco.

L’azzurro ammette che un po’ di rammarico per quello che poteva essere, un storico ottavo di finale, e quello che è stato, eliminazione al terzo turno, c’è ed è inevitabile ma il bilancio è positivo: “Peccato, l’ho giocata male, mi sono girato tardi. Lui era in un momento in cui sbagliava tanto, forse potevo giocarmela con attenzione. Ho giocato male tutti i punti importanti. Chiaro, c’è un po’ di rammarico per oggi ma l’esito di questa partita non cambia nulla per i prossimi mesi. Invece il torneo che ho giocato mi conferma che posso ancora giocare a buon livello”.

In chiusura il tennista azzurro lancia uno sguardo all’immediato futuro e ai prossimi impegni: “Ho due settimane per allenarmi poi i miei programmi sono di giocare a Nur Sultan, Sofia e poi si vedrà. Dipenderà anche da come saranno andati i due tornei”.

