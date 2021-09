US Multisport e Ravenna Tennis Academy presentano Accademia Tennistica al PalaMadiba di Modena

Competenza e passione. Partendo da queste basi che ha avuto luogo quest’oggi la conferenza stampa al PalaMadiba di Modena di un progetto interessante e di rilievo relativo al tennis.

Ci si riferisce alla collaborazione tra US Multisport e Ravenna Tennis Academy per il lancio di Accademia Tennistica. Un’iniziativa per dare seguito allo sviluppo di questa disciplina nel territorio nostrano. Alla conferenza stampa hanno preso parte il dott. Giammaria Manghi, Capo Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna (in collegamento digitale), Franco Culcasi, Presidente US Multisport Modena, il prof. Roberto Perticarà, presidente Ravenna Tennis Academy, e Patricio Remondegui, Head Coach e Direttore Tecnico Ravenna Tennis Academy.

Un progetto che vuol dare spessore e importanza alla pratica tennistica perché attraverso l’organizzazione e il coinvolgimento si creano le basi di un circolo virtuoso nel quale le citate passione e competenza garantiscono un risultato efficiente. Non a caso la Regione Emilia Romagna, come dichiarato dal dott. Manghi, è la terza realtà italiana che dà spazio a questo sport, in un momento di grande spinta grazie ai riscontri dei tennisti nel massimo circuito internazionale.

Di seguito il video della conferenza stampa:





Foto: LaPresse

Foto: LaPresse