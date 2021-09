Trento-Virtus Bologna oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Debutto nelle Serie A 2021/2022 per i Campioni in carica della Virtus Bologna. La squadra di Coach Scariolo, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana (battuta l’Olimpia Milano col punteggio di 84-90 di fronte al pubblico “di casa” dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) scende in campo per la prima giornata della regular season del massimo campionato di basket. I bolognesi affronteranno in trasferta la Dolomiti Energia Trentino (inizio del match previsto alle ore 20:45).

I ragazzi di coach Lele Molin cercano la prima vittoria stagionale per riscattare le prestazioni in chiaro-scuro della fase a gironi della Supercoppa Italiana (Trento ha concluso al terzo e ultimo posto del Girone D, con un bilancio di zero vittorie e quattro sconfitte nei match disputati). La Virtus Bologna, invece, vuole proseguire il trend positivo di risultati e iniziare nel migliore dei modi la nuova regular season. Non saranno del match Nico Mannion (il giovane play italiano sta ancora recuperando dal virus intestinale che l’ha bloccato in precedenza – coach Scariolo punta ad averlo disponibile per le prossime partite) ed Ekpe Udoh, infortunatosi gravemente nel corso del quarto di finale di Supercoppa Italiana contro Tortona (per il centro nigeriano i tempi di recupero sono molto lunghi, si parla di alcuni mesi di stop).

Palla a due alla BLM Group Arena di Trento alle ore 20:45. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su RaiSport (canale 58 del Digitale Terrestre, in Alta Definizione sul Canale 57), mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farti perdere nemmeno un’azione del posticipo della prima giornata di Serie A di basket!

SERIE A BASKET, TRENTO-VIRTUS BOLOGNA: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Ore 20:45 Dolomiti Energia Trentino – Segafredo Virtus Bologna

DIRETTA TV: RaiSport

DIRETTA STREAMING: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA: OA Sport

Credit: Ciamillo