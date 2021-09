Wout van Aert ha vinto la sesta tappa del Tour of Britain, 198 km particolarmente mossi da Carlisle a Gateshead. Il fuoriclasse belga ha conquistato così la sua terza frazione in questa edizione della corsa in terra d’Albione (dopo la prima e la quarta tappa), infilando quello che è addirittura l’undicesimo successo stagionale (spiccano tre tappe al Tour de France, la Amstel Gold Race e la Gand Wevelgem).

L’alfiere della Jumbo Visma, vincitore della Milano-Sanremo 2020 e secondo nella cronometro delle ultime Olimpiadi, si è imposto in volata battendo il britannico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) e il francese Julian Alaphilippe (Campione del Mondo con la maglia della Deceuninck-Quick Step). Wout van Aert ha piazzato l’attacco buono a una quindicina di chilometri dal traguardo, portandosi dietro Hayter, Alaphilippe, Carlos Rodriguez, Mikkel Konoré, Gonzalo Serrano, Mike Woods, Dan Martin e James Shaw. Mike Woods si avvantaggia ai -8, ma lo vanno a riprendere quando mancano quattro chilometri all’arrivo e si arriva così in volata ristretta, dove van Aert risulta imbattibile.

Non ci sono italiani in top-10: Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix) ha concluso in 16ma piazza, Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) ha terminato in 40ma piazza, Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash) si è ritirato dopo il secondo posto di ieri (quella resterà la sua ultima uscita da Campione d’Europa). Ethan Hayter conserva la maglia di leader della classifica generale con 4 secondi di vantaggio su van Aert e 21” su Alaphilippe. Domani è in programma la settima e penultima tappa: 194 km da Hawick a Edimburgo, ci sono tre GPM di seconda categoria ma l’ultimo a 50 km dal traguardo (il finale è comunque ricco di brevi saliscendi).

Foto: Lapresse