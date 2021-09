Una medaglia d’argento splendente quanto inattesa, a suo dire, per Vincenza Petrilli. L’arciera azzurra, infatti, ha chiuso al secondo posto la gara di tiro con l’arco ricurvo individuale delle Paralimpiadi di Tokyo. L’azzurra ha ceduto solamente all’iraniana Zahra Nemati, giocandosi il tutto per tutto nella freccia di spareggio, per un score complessivo di 6-5.

Le sue parole, al termine della gara, sono colme di emozione: “Una gioia davvero indescrivibile – conferma ai microfoni di Raisport – Devo ancora metabolizzare quello che ho fatto, ma posso dirvi che è una emozione fortissima”.

La finale ha vissuto momenti davvero emozionanti, con il “doppio 4” delle due sfidanti. “Quando ho totalizzato 4 pensavo fosse tutto finito ma, invece, lei ha fatto lo stesso alla freccia successiva e mi sono rimessa in gara. Siamo arrivate fino al 5-5 e ci siamo giocate tutto nello spareggio. C’ho creduto fino in fondo, fino allo shoot-off, ma ha vinto lei, complimenti. Io ho vissuto tutto con il pensiero che ‘vada come vada io ho già vinto'”.

Una sfida resa più complicata dal meteo? “Senza dubbio la pioggia costante non ci ha favorite e ci ha infastidite più del vento. Ad ogni modo non mi sarei mai immaginata un esordio paralimpico simile. Una esperienza meravigliosa e un risultato che non mi sarei mai aspettata perchè, veramente, ero venuta qui a Tokyo senza nessuna aspettativa”.

