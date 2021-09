La Corea del Sud completa l’opera e porta a casa anche gli ultimi due titoli in palio di ricurvo ai Campionati Mondiali di tiro con l’arco 2021. A Yankton (Dakota del Sud, Stati Uniti) la selezione coreana ha fatto la storia, diventando il primo Paese capace di vincere tutte e cinque le gare di arco olimpico in una singola rassegna iridata da quando è stata introdotta la prova mista a coppie (nel 2011).

Dopo aver sfiorato l’impresa ai Giochi Olimpici di Tokyo (“fallendo” solo nell’individuale maschile dopo 4 ori di fila), i Maestri coreani hanno alzato ulteriormente l’asticella dimostrandosi ancora una volta superiori al resto della concorrenza nei grandi appuntamenti ed effettuando il tanto agognato sweep di ori.

Quest’oggi i due protagonisti in casa Corea del Sud sono stati Minhee Jang e Kim Woojin. La prima ha fatto saltare il banco al debutto assoluto in un Mondiale Senior a 22 anni, sconfiggendo nettamente in finale la padrona di casa americana Casey Kaufhold per 6-0, mentre il 29enne nativo di Chungbuk si è messo al collo il terzo oro mondiale individuale della carriera imponendosi per 7-3 nell’atto conclusivo sulla rivelazione brasiliana Marcus D’Almeida.

Al maschile il bronzo è andato al campione uscente e beniamino locale Brady Ellison, che ha avuto la meglio nella finalina per 6-2 sul campione olimpico in carica Mete Gazoz. Corea del Sud sul podio nella gara individuale femminile anche con An San, che ha regolato per 6-4 la messicana Alejandra Valencia in una finale per il bronzo di livello stellare.

