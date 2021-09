Judo, Grand Prix Zagabria: eliminato agli ottavi di finale Gennaro Pirelli nei 90 kg

La terza e ultima giornata del Grand Prix di Zagabria 2021, primo appuntamento post-olimpico del World Tour di judo, è andata in archivio con lo svolgimento dei tornei riservati alle categorie pesanti: -90, -100 e +100 kg maschili, -78 kg e +78 kg femminili.

Vittoria come da pronostico nei 90 kg per l’azero Mammadali Mehdiyev, n.1 del seeding, capace di aggiudicarsi ben tre match su quattro per ippon. Nessuna sorpresa anche nei 100 kg con il trionfo del russo Arman Adamian, n.4 del ranking mondiale, grazie a quattro ippon consecutivi.

Prima affermazione nel circuito maggiore nei +100 kg per l’olandese Jur Spijkers, che ha regolato in finale per ippon il rumeno Vladut Simionescu. Paesi Bassi sul gradino più alto del podio anche nei -78 kg femminili con Karen Stevenson, davanti alla slovena Patricija Brolih. Nei +78 kg, categoria con appena 6 atlete iscritte, si è imposta la francese Julia Tolofua.

Peccato per Gennaro Pirelli, unico azzurro sul tatami in questo day-3, bloccato agli ottavi di finale nei -90 kg dal forte georgiano Luka Maisuradze (terzo al Grand Slam Kazan 2021) per waza-ari dopo aver sconfitto al debutto l’austriaco Johannes Pacher al Golden Score per squalifica (triplo shido).

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Prix Zagabria 2021 di judo:

-78 kg F

1 Stevenson (Ned)

2 Brolih (Slo)

3 Reid (Gbr) e Zenker (Ger)

+78 kg F

1 Tolofua (Fra)

2 Szigetvari (Hun)

3 Lucht (Ger) e Fuseau (Fra)

-90 kg M

1 Mehdiyev (Aze)

2 Maisuradze (Geo)

3 Khalmurzaev (Rus) e Borchashvili (Aut)

-100 kg M

1 Adamian (Rus)

2 Kurbjeweit Garcia (Ger)

3 Catharina (Ned) e Kumric (Cro)

+100 kg M

1 Spijkers (Ned)

2 Simionescu (Rou)

3 Puumalainen (Fin) e Balyevskyy (Ukr)

Foto: IJF