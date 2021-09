Giornata da archiviare per l’Italia in quel di Yankton, sede dei Mondiali di Tiro con l’arco 2021. I nostri connazionali faticano nei due tornei individuali inchinandosi alla concorrenza che monopolizza la scena senza molti problemi.

Lo statunitense Brady Ellison mette fine all’avventura di Alessandro Paoli nel torneo di ricurvo vincendo per 6 a 4. Il nostro connazionale era l’ultimo rimasto in gara vista l’esclusione di Federico Musolesi, sconfitto 2-6 dal nativo di Rimini in precedenza in un derby tutto italiano.

Chiara Rebagliati cede 0-6 contro la coreana San An al femminile negli ottavi. Partita a senso unico per l’azzurra che saluta il tabellone a pochi minuti dalla sconfitta di Vanessa Landi, out dopo aver perso con il punteggio di 1-7 contro la giapponese Niki Nakamura.

La situazione non è delle migliori anche per quanto riguarda il ‘compound’. Il tedesco Tim Krippendorf ha avuto la meglio per soli due punti (149/147) sul nostro Elia Fregnan. Quest’ultimo alza bandiera bianca alcuni minuti dopo l’esclusione di Sergio Pagni, out dopo aver perso 144 a 149 contro il padrone di casa Branden Gellenthien

Al femminile finisce nel peggiore dei modi il duello tra Marcella Tonioli e Natalia Avdeeva. La russa, dopo aver escluso dal torneo Elisa Roner, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale imponendosi per 142 a 141. Quest’ultima, vincendo per un punto sull’estone Meeri-Marita Paas, sarà protagonista del primo quarto contro la slovena Toja Ellison. Da segnalare anche l’uscita di scena di Paola Natale, out dopo aver ceduto 137 a 146 contro la statunitense Linda Ochoa-Anderson.

Foto: World Archery