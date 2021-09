Prime medaglie ai Mondiali di tiro con l’arco 2021, evento che si sta svolgendo in questi giorni in quel di Yankton (USA). Sono stati 6 i titoli assegnati per quanto riguarda le competizioni a squadre, tre per ogni specialità.

Iniziamo dal tabellone femminile di ‘ricurvo’ con San An/Minhee Jang/Chae Young Kang (Corea) che hanno avuto la meglio per 5-3 su Aida Roman/Alejandra Valencia/Ana Vazquez(Messico) nella finale per l’oro. Medaglia di bronzo per le francesi Lisa Barbelin/Caroline Lopez/Melodie Richard, a segno per 6-2 sulle brasiliane Marcelle Dos Santos/Ana Machado/Sarah Nikitin.

Dominio coreano al maschile con Woojin Kim/Je Deok Kim/Jim Hyek che svettano per 6-0 sui padroni di casa Brady Ellison/Matthew Nofel/Jack Williams. Molto più combattuta la lotta per il terzo posto con il Hao Cheng Hung/Heng Chun Wei/Lin Guan Yu (Taipei Cinese) che si impongono per 5-4 su Takaharu Furukawa/Yoshito Kuwae/Wataru Oonuki (Giappone).

Il secondo oro per la Corea è arrivato nella tarda mattinata americana grazie a San An/Woojin Kim. Altro risultato netto per gli asiatici che per 6-0 hanno battuto Elena Osipova/Galsan Bazarzhapov (Russia). Turchia svetta 6-2 sul Giappone e conquista l’ultimo gradino del podio grazie a Yasemin Anagoz/Mete Gazoz.

Nella serata italiana si sono concluse le sfide a squadre per quanto riguarda il ‘Compound’. Sara Lopez/Alejandra Usquiano/Nora Valdez regalano alla Colombia l’oro nel torneo femminile vincendo per 229 a 224 contro le indiane Priya Gurjar/Muskan Kirar/Jyothi Surekha Vennam. La Francia completa quarta dopo aver perso la finale per il bronzo per 222 a 229 contro le statunitensi Linda Ochoa-Anderson/Paige Pearce/Makenna Proctcor.

Primo posto anche nella Team Mix per la Colombia con Sara Lopez/Daniel Munoz dopo un bellissimo successo per 4 punti sugli indiani Jyothi Surekha Vennam/Abhishek Verma. La Corea chiude il podio con Yunhee Kir/Jongho Kim, mentre l’Austria conquista la medaglia di Bronzo nella prova al maschile con Stefan Heincz/Michael Matzner/Nico Wiener. Il trio ha la meglio solo nella freccia sull’olanda rappresentata da Pater/Mike Schloesser/Max Verwoerdt.

I padroni di casa Braden Gellenthien/James Lutz/Kris Schaff svettano per 226 a 221 sui messicani Miguel Becerra/Antonio Hidalgo/Uriel Olvera nella finale per l’oro al maschile, una prova che ha visto sin da subito in vantaggio gli americani.

Appuntamento a domani per l’inizio dell’ultima fase dei tabelloni individuali.

Foto: LaPresse