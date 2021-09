Penultima giornata di gare che va in archivio a Yankton (Dakota del Sud, Stati Uniti) per i Campionati Mondiali di tiro con l’arco 2021 dopo l’assegnazione dei titoli individuali della divisione compound. Assente l’Italia, già certa di chiudere senza medaglie la prima rassegna iridata post-olimpica.

Sara Lopez corona una carriera di altissimo livello (vanta 5 successi nelle Finali di Coppa del Mondo) e conquista la prima medaglia d’oro individuale della carriera ai Mondiali, avendo la meglio per 146-144 sull’indiana Jyothi Vennam nella finalissima. Completa il podio con la medaglia di bronzo la messicana Andrea Becerra, che ha sconfitto nello spareggio per il 3° posto la slovena Toja Ellison (moglie di Brady, campione mondiale in carica di ricurvo) allo shoot-off.

In campo maschile l’austriaco Nico Wiener fa saltare il banco e conquista a sorpresa il primo titolo mondiale individuale della carriera, sconfiggendo in finale il grande favorito olandese Mike Schloesser (n.1 del ranking, plurimedagliato nei grandi eventi) per 146-143. Terza piazza e bronzo iridato per l’estone Robin Jaatma, che ha beffato allo shoot-off sul 141-141 (per 10-9) il danese Mathias Fullerton nella finalina.

Foto: World Archery