Cambia nome, ma non cambia lo spettacolo e l’alto livello dell’evento. Dopo aver vissuto la grande ribalta dei Giochi Olimpici di Tokyo, il calendario internazionale del tiro a segno, riservato ai seniores, tornerà con un grande appuntamento. Quelle che erano conosciute come le Finals ISSF ora prenderanno la dicitura di President’s Cup mettendo comunque in palio, nel novero dei dodici migliori per ogni singolo contest, premi e riconoscimenti importanti.

Andiamo a scoprire la data della rassegna, i qualificati e le qualificate all’evento, la location e i vari montepremi.

President’s Cup Tiro a Segno 2021

Data

3-10 novembre 2021

Location

Wroclaw, Polonia

Montepremi

Il totale del montepremi a disposizione per la President’s Cup sarà di 859.200 mila dollari, da dividersi così:

Eventi individuali

Primo posto = 15.000 dollari

Secondo posto = 12.000 dollari

Terzo posto = 10.000 dollari

Quarto posto = 7.000 dollari

Dal 5° al 6° posto = 5.500 dollari

Dal 7° all’8° posto = 3.500 dollari

Dal 9° al 12° posto = 1.000 dollari

Eventi di Mixed Team di pistola e carabina

Primo posto = 4.800 dollari

Secondo posto = 3.200 dollari

Terzo posto =1.600

I qualificati e le qualificate nelle varie specialità

Carabina aria compressa 10m uomini:

1. SHANER William, USA

2. PENI Istvan, Hungary

3. KOZENIESKY Lucas, USA

4. MASLENNIKOV Vladimir, Russian Federation

5. RICHTER Sergey, Israel

6. SHENG Lihao, People’s Republic of China

7. JANY Patrik, Slovakia

8. AKGUN Omer, Turkey

9. YANG Haoran, People’s Republic of China

10. GORSA Petar, Croatia

11. MARICIC Miran, Croatia

12. KAMENSKIY Sergey, Russian Federation

Carabina 3 posizioni 50m uomini:

1. KAMENSKIY Sergey, Russian Federation

2. KULISH Serhiy, Ukraine

3. ZHANG Changhong, People’s Republic of China

4. TOMAR Aishwary Pratap Singh, India

5. SEBIC Milenko, Serbia

6. PENI Istvan, Hungary

7. HEGG Jon-Hermann, Norway

8. GORSA Petar, Croatia

9. JANY Patrik, Slovakia

10. MARICIC Miran, Croatia

11. SHCHERBATSEVICH Yury, Belarus

12. OLSEN Steffen, Denmark

Carabina aria compressa 10m donne:

1. TUCKER Mary Carolynn, USA

2. CHRISTEN Nina, Switzerland

3. YANG Qian, People’s Republic of China

4. GALASHINA Anastasiia, Russian Federation

5. DVORSAK Ziva, Slovenia

6. ILIE Laura-Georgeta, Romania

7. CECCARELLO Sofia, Italy

8. WEISZ Alison Marie, USA

9. MESZAROS Eszter, Hungary

10. MULLER Oceanne, France

11. DUESTAD Jeanette Hegg, Norway

12. KARIMOVA Yulia, Russian Federation

Carabina 3 posizioni 50m donne:

1. CHRISTEN Nina, Switzerland

2. ZYKOVA Yulia, Russian Federation

3. KARIMOVA Yulia, Russian Federation

4. DVORSAK Ziva, Slovenia

5. MADDALENA Sagen, USA

6. DUESTAD Jeanette Hegg, Norway

7. TUCKER Mary Carolynn, USA

8. STANKIEWICZ Aneta, Poland

9. PEJCIC Snjezana, Croatia

10. BEER Jolyn, Germany

11. CECCARELLO Sofia, Italy

12. MOUDGIL Anjum, India

Pistola aria compressa 10m uomini:

1. FOROUGHI Javad, Islamic Republic of Iran

2 .MIKEC Damir, Serbia

3. SAURABH Chaudhary, India

4. VERMA Abhishek, India

5. REITZ Christian, Germany

6. PANG Wei, People’s Republic of China

7. CHERNOUSOV Artem, Russian Federation

8. KOROSTYLOV Pavlo, Ukraine

9. ZHANG Bowen, People’s Republic of China

10. MOWRER Nickolaus, USA

11. JOSEPH Gulfam, Pakistan

12 .MUKHAMETYANOV Vadim, Russian Federation

Pistola automatica 25m uomini:

1.QUIQUAMPOIX Jean, France

2. REITZ Christian, Germany

3. PUPO Leuris, Cuba

4. OLESK Peeter, Estonia

5. LI Yuehong, People’s Republic of China

6. BESSAGUET Clement, France

7. GEIS Oliver, Germany

8. HAN Daeyoon, Korea

9. EKIMOV Leonid, Russian Federation

10. CARRILLO Marko, Peru

11. MILIWEK Oskar, Poland

12. VARLIK Ozgur, Turkey

Pistola aria compressa 10m donne:

1. BATSARASHKINA Vitalina, Russian Federation

2. KOSTADINOVA Antoaneta, Bulgaria

3. DESWAL Yashaswini Singh, India

4. BHAKER Manu, India

5. CHAIKA Viktoria, Belarus

6. WIMMER Carina, Germany

7. JIANG Ranxin, People’s Republic of China

8. KOSTEVYCH Olena, Ukraine

9. KORAKAKI Anna, Greece

10. GOBERVILLE Celine, France

11. STEINER Sylvia, Austria

12. RASMANE Agate, Latvia

Pistola sportiva 25m donne:

1. BATSARASHKINA Vitalina, Russian Federation

2. KOSTADINOVA Antoaneta, Bulgaria

3. SARNOBAT Rahi, India

4. BHAKER Manu, India

5. LAMOLLE Mathilde, France

6. KIM Minjung, Korea

7. KORAKAKI Anna, Greece

8. XIAO Jiaruixuan, People’s Republic of China

9. VENNEKAMP Doreen, Germany

10. WU Chia Ying, Chinese Taipei

11. DIETHELM GERBER Heidi, Switzerland

12. LAGAN Alexis, USA

Per l’Italia quindi la giovane, ma già molto promettente Sofia Ceccarello disputerà entrambi gli eventi individuali femminili di carabina, con la speranza di poter salire sul podio e magari poi provare a sognare in grande lanciando al meglio il triennio che porta a Parigi 2024.

Foto: UITS