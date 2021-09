Tiro a segno, Campionati Italiani Target Sprint 2021: i risultati delle varie categorie. Future Olimpiadi?

I risultati da ottenere sul campo, ma anche da ottenere per il futuro di questa disciplina. Il target sprint, specialità che l’Unione Italiana Tiro a Segno, assieme all’International Shooting Sport Federation, sta provando a promuovere in maniera molto decisa e importante, ha visto nello scorso fine settimana disputarsi i Campionati Italiani: andiamo a vedere come sono andate le cose, categoria per categoria.

Categoria Ragazzi

1. Daniel Gruber (Ora) 4.56.79

2. Berlese Giorgio (Ravenna) 5.31.15

3. Sidoni Elia (L’Aquila) 5.34.93

Juniores Uomini

1.Ammirati Marco (Treviso) 4.23.12

2. Melandri Mirco (Ravenna) 4.32.57

3. Boligon Andrea (Treviso) 4.56.59

Juniores Donne

1.Piazza Cjiara (Ravenna) 5.21.08

2.Rossi Matilde (Treviso) 5.21.68

3. Schwingshackl Anna Maria (S.Lorenzo di Sebato) 5.22.03

Uomini

1. Unterpertinger Georg (Ora) 4.30.44

2. Macalli Marcello (Gardone V.T.) 4.47.24

3. Cirelli Davide (L’Aquila) 5.39.78

Donne

1.Antonicelli Silvia (Ravenna) 6.25.03

2. Pizzi Elena (Lucca) 6.46.63

Mix Team

1. Ravenna 1 (Piazza/Melandri) 8.00.28

2. Treviso 1 (Rossi/Ammirati M.) 8.15.70

3. Ora (Goeller/Unterpertinger) 8.47.22

Allievi

1. Masotti Matteo (Ravenna) 6.00.97

2. Lanzilotti Domiziana (Pescara) 6.49.91

3. Speronello Andra Nicole (Treviso) 7.14.98

Master Uomini

1. Gatta Rinaldo (Gardone V.T.) 6.12.91

2.Facini Michele (Soave) 6.20.58

3. Lonati Francesco (Gardone V.T.) 6.53.62

A LIVELLO OLIMPICO – Il desiderio dell’ISSF sarebbe quello di portare il target sprint, come ulteriore specialità del tiro, senza “rubare” nè al tiro a segno nè al tiro a volo, alle Olimpiadi. Attualmente, visti anche i tempi più stretti rispetto al solito, il progetto è difficilmente inseribile nelle idee verso Parigi 2024, mentre non è da escludere che per Los Angeles 2028 la richiesta possa essere almeno formulata.

Vedremo il CIO come si pronuncerà in merito: il fatto che sia molto rapida e televisiva come disciplina e che sia già praticata da tanti giovani tiratori nel mondo è una cosa assai attrattiva, ma non va dimenticato che nel pentathlon una prova simile, nell’ultima gara in programma per assegnare le medaglie, esiste già e che quindi il Comitato Olimpico Internazionale potrebbe vederla come un “doppione”.

FOTO: UITS