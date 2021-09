Tiro a segno, Paralimpiadi Tokyo: Andrea Liverani in finale nella carabina a terra 50 metri SH2-R9 mista!

Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 c’è anche il tiro a segno: oggi verranno assegnati altri due dei 13 titoli complessivi in palio, e Andrea Liverani è in finale nella carabina a terra 50 metri SH2-R9 mista / open, specialità in cui è eliminata Pamela Novaglio, mentre Nadia Fario esce nelle qualificazioni della pistola 50 metri SH1-P4 mista / open.

Nella carabina a terra 50 metri SH2-R9 mista / open va in finale Andrea Liverani, che stacca nelle qualificazioni il sesto posto degli otto utili per l’accesso all’ultimo atto con lo score di 623.3, mentre sfiora soltanto l’ottava posizione l’altra azzurra in gara, Pamela Novaglio, la quale esce in decima piazza con 620.9.

Nella pistola 50 metri SH1-P4 mista / open viene eliminata nelle qualificazioni Nadia Fario, che non va oltre il 25° posto con il punteggio di 509.

RISULTATI QUALIFICAZIONI CARABINA PRONA 50 METRI SH2 MISTA

1 1394 10163 RISTIC Dragan SRB M 104.9 104.7 105.8 104.6 105.6 105.7 631.3 QWR, QPR QF

2 1475 10514 KOVALCHUK Vasyl UKR M 105.0 104.9 104.9 103.9 105.3 104.6 628.6 QF

3 1132 10091 de la FOREST Tanguy FRA M 103.7 104.6 105.3 103.0 105.0 103.1 624.7 QF

4 1155 10411 COCKBILL Ryan GBR M 103.4 104.0 104.0 104.4 104.0 104.6 624.4 QF

5 1156 18696 JEFFERY Tim GBR M 104.6 103.7 103.7 102.8 103.7 104.9 623.4 QF

6 1274 27528 LIVERANI Andrea ITA M 103.0 105.9 105.7 102.8 104.3 101.6 623.3 QF

7 1424 22707 JONSSON Philip SWE M 103.9 102.0 105.2 105.5 105.4 101.1 623.1 QF

8 1395 11417 SAVANOVIC Zdravko SRB M 103.2 103.5 104.9 103.9 104.9 102.3 622.7 QF

9 1476 27531 PLAKUSHCHYI Vitalii UKR M 102.5 103.3 104.8 105.2 104.8 101.9 622.5

10 1272 13535 NOVAGLIO Pamela ITA F 104.8 103.2 102.2 104.5 102.6 103.6 620.9

Foto: Dajhana Prado ANPPERU