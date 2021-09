Tennistavolo, Paralimpiadi Tokyo: Francia e Cina chiudono in bellezza

Francia e Cina completano in bellezza il programma delle Paralimpiadi di Tokyo per quanto riguarda tennistavolo. Si sono svolte nel tardo pomeriggio giapponese le finali per l’oro nelle classi 1-2 e 9-10 al maschile.

La prima sfida ha premiato i francesi Fabien Lamirault/Stephane Molliens che si sono imposti con un netto 2-0 sulla coppia Yong Soo Cha/Jin Cheol Park. I coreani si accontentano dell’argento al termine di una partita a senso unico per quanto riguarda la categoria 1-2.

L’ultimo match del torneo non si è discostato molto dal penultimo. La Cina festeggia l’ultimo oro nel tennistavolo, il terzo in questo venerdì dopo i cinque titoli messi in bacheca durante il pomeriggio di ieri.

Cina Hao Lian/Yi Qing Zhao non lasciano scampo agli australiani. Lin Ma/Joel Coughlan cedono in 2-0 agli asiatici che si impongono anche nella categoria 9-10 al termine di un incontro dominato sin dall’inizio.

Foto: LaPresse