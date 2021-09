Titoli di coda per il nuoto in piscina in queste Paralimpiadi. Ultimo giorno di gare nell’Aquatics Centre di Tokyo e altre quattro podi per gli azzurri in questi Giochi dai connotati storici. La selezione del Bel Paese di Riccardo Vernole ha concluso le sue fatiche con 39 medaglie, frutto di 11 ori, 16 argenti e 12 bronzi, occupando il quinto posto nella graduatoria che tiene conto dei metalli ottenuti in vasca.

A iniziare le sequenza odierna è stato Stefano Raimondi nei 200 misti SM10. L’azzurro ha ottenuto l’argento con il crono di 2’07″68 preceduto dal solito ucraino Maksym Krypak (2’05″68, record paralimpico) e davanti all’olandese Bas Takken (2’11″39). Ci ha poi pensato Giulia Terzi. L’oro paralimpico nei 100 sl S7 ha conquistato il bronzo nei 50 farfalla S7 con il crono di 34″32 preceduta dalla canadese Danielle Dorris (32″99, record del mondo) e dall’americana Mallory Weggemann (34″30).

La terza medaglia è stata il bronzo di Monica Boggioni nei 200 misti SM5 in 3’39″50 alle spalle del duo cinese formato da Lu Dongo (3’20″53) e da Cheng Jiao (3’20″80). Quarta posizione per Giulia Ghiretti (3’40″88). A completare il quadro azzurro sul podio è stata la staffetta 4×100 maschile mista. Riccardo Menciotti, Raimondi, Simone Barlaam e Antonio Fantin hanno conquistato un altro bronzo con il tempo di 4’11″20 nella prova vinta dal RPC (4’06″59, record del mondo) davanti all’Australia (4’07″70).

Con questo risultato, il citato Raimondi è l’azzurro con più medaglie ottenute in questa spedizione tricolore in vasca (7) di cui 1 oro (100 rana S10), 4 argenti (4×100 stile libero, 200 misti SM10, 100 farfalla S10, 100 dorso S10) e 2 bronzi (4×100 mista e 100 stile libero S10).

Per quanto riguarda gli altri italiani in Finale oggi, sesto posto per Alberto Amodeo nei 100 farfalla S8 e quinto per Vincenzo Boni nei 200 stile libero S3.

Foto: CIP/Bizzi