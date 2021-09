Da quando ha annunciato di aver messo fine alla sua stagione, Rafael Nadal non aveva più rilasciato dichiarazioni. Lo spagnolo, che tornerà nel 2022, ha finalmente rotto il silenzio, parlando dell’infortunio al piede sinistro, dei suoi prossimi obiettivi e soprattutto del suo futuro e dell’ennesimo rientro nel circuito.

Nadal si è soffermato all’inizio su quelli che erano gli obiettivi nel 2021, tutti svaniti per il problema al piede: “Avevo in programma di giocare Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open. Non era nel piano essere zoppo a quel punto della stagione, ma i programmi sono fatti per non essere seguiti alla lettera. Bisogna adattarsi e accettare le cose come vengono”.

Lo spagnolo riflette sul suo passato, dando anche uno sguardo al futuro e ad un rientro in campo comunque complicato: “Ho vissuto cose fantastiche, più grandi di quanto avessi mai sognato e altre più complicate, ma ho sempre trovato il modo di uscirne. Le cose sono più complicate ora perché gioco ormai da tanto tempo, ma sono sempre positivo e apprezzo la fortuna che ho”.

Nadal ha parlato anche della sua attuale condizione: “Sto migliorando, ma sto bene, sono un po’ dolorante al piede. Questa fase è un po’ complicata a livello personale e professionale, ma ho la volontà di migliorare e affrontare un processo che sarà difficile e doloroso. Devo dare tutto e lottare di nuovo per quello che voglio. Sono determinato”.

