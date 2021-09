Novak Djokovic dà l’arrivederci al 2022? Il sospetto è fondato. Per fortuna del numero 1 del mondo questo possibile stop non sarà dovuto a un infortunio, come diversi suoi illustri colleghi, ma dalle scorie post-US Open. Inutile girarci attorno, il ko subito per mano di Daniil Medvedev sarà un macigno non semplice da digerire per il serbo.

Quando ti ritrovi ad un passo dalla leggenda assoluta; in un colpo solo, infatti, Nole poteva centrare il Major numero 21 della sua carriera (distanziando Roger Federer e Rafa Nadal) e, soprattutto, chiudere il Gran Slam. Un traguardo immenso che non si realizza dal 1969 con Rod Laver. Un avvenimento che si è manifestato appena tre volte nella lunghissima storia del tennis (due con lo stesso australiano) e che avrebbe inserito Novak Djokovic nel Gotha assoluto.

Daniil Medvedev, invece, ha rovinato i piani del nativo di Belgrado che, ora, sta valutando sul da farsi. Proseguire? Pensare a ricaricare le batterie fisiche e mentali in vista dell’anno nuovo? I dubbi, ovviamente, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con il serbo che non scioglie le riserve: “Per essere onesto, non ho un piano, nulla di nulla – le sue amare parole riportate da TennisWorldItalia.com – Non so se giocherò qualche torneo o dove. In questo momento, la mia testa è solo qui: a New York”.

Il numero uno del mondo analizza la questione Big-3 contro Next Gen, con un passaggio generazionale che sembra avvicinarsi. “Big 3? Vogliamo proseguire ad attirare l’attenzione del pubblico sul tennis finché possiamo; io voglio continuare a giocare e provare a vincere altri Slam e giocare per il mio Paese, queste sono le mie motivazioni più grandi. La Next Gen è ormai una realtà consolidata, e presto prenderà il comando: credo che il tennis sia in buone mani, sono tutti bravi ragazzi e grandi, grandi giocatori, hanno qualcosa da dare sia dentro che fuori dal campo. Speriamo tutti che questa transizione sia semplice e lineare dal punto di vista della popolarità del tennis, questa è una cosa molto importante” .

A questo punto cercheremo di capire quali saranno i piani di Nole. Indian Wells? Qualche torneo indoor? ATP Finals di Torino? La sensazione è che, tuttavia, la possibilità di un arrivederci al 2022 sia tutt’altro che da escludersi. La sconfitta di ieri, dopotutto, rischia di avere svuotato il serbo di tantissime energie, e rimettersi in carreggiata non sarà immediato.

Foto: Lapresse